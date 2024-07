Stellantis annuncia i seguenti cambiamenti al suo leadership team in Europa

Stellantis nelle scorse ore ha annunciato novità importanti al suo team leader in Europa allargata. Oltre alla sua attuale posizione di capo del marchio Jeep nella regione dell’Europa allargata, Eric Laforge sarà nominato anche capo di Ram e Dodge nella regione. In questo ruolo riporta a Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis.

Stellantis annuncia i seguenti cambiamenti di personale, in vigore dal 1° luglio

Eric Laforge sostituirà Domenico Gostoli, che sarà responsabile della business unit veicoli commerciali leggeri della società di vendita nazionale italiana. In questo ruolo, Gostoli riporterà a Santo Ficili, amministratore delegato di Stellantis in Italia, e succede a Gianluca Zampese. I dettagli della sua prossima posizione saranno annunciati in un secondo momento. Inoltre, Domenico Gostoli assumerà la gestione delle vendite militari LCV e delle flotte del marchio RAM nella regione dell’Europa allargata e riporterà ad Anne Abboud, responsabile globale delle vendite LCV e responsabile LCV nella regione dell’Europa allargata.

“Eric Laforge è un leader con molti anni di esperienza nel settore automobilistico e ha dato prova del suo valore nello sviluppo del marchio e nelle vendite. Utilizzerà le sue conoscenze per garantire che i nostri marchi iconici continuino a crescere nei mercati europei”, ha affermato Uwe Hochgeschurtz. “Vorrei anche ringraziare Domenico Gostoli per il suo ruolo significativo nella creazione e crescita dei marchi RAM e Dodge in Europa. Gli auguro tutto il meglio per l’espansione di successo del business dei veicoli commerciali nella regione”, ha dichiarato lo Chief Operating Officer Enlarged Europe del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.