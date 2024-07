Alfa Romeo: nuova ipotesi sulla futura ammiraglia

Alfa Romeo cento64 è il nome dato ad un render dal suo autore il designer e creatore digitale Salvatore Lepore di Foggia che ha deciso di provare ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di una futura berlina coupè per la casa automobilistica del Biscione. Come possiamo notare la vettura presenta elementi simili a quelli visti con la Junior sia fronte che retro. Anche questa auto dovrebbe avere stile da berlina coupè con coda tronca. L’auto potrebbe essere la terza berlina ad arrivare dopo la nuova Giulia e l’erede di Giulietta. Il suo debutto però non è ancora certo e in ogni caso non avverrà prima del 2028 o del 2029.

Sul web nuova ipotesi su quello che potrebbe essere il design di una futura berlina coupè di Alfa Romeo

Al momento non ci sono conferme circa l’arrivo di una nuova ammiraglia di Alfa Romeo anche se a lungo in passato si era parlato di una nuova GTV di segmento E lunga 4,9 metri che avrebbe affiancato un nuovo grande SUV per permettere alla casa automobilistica milanese di poter finalmente fare bene anche negli Stati Uniti. Al momento però questo progetto non è stato ancora approvato. Molto dipenderà da come andranno le cose per il Biscione nei prossimi anni e anche da come evolverà il mercato auto a livello globale. Se ci sarà un ritorno delle berline sportive premium allora l’arrivo di un simile modello sembra probabile altrimenti si continuerà a dare la precedenza a SUV e crossover.

Alfa Romeo comunque sembra avere le idee abbastanza chiare sul suo futuro. Dopo il debutto di Tonale e Junior nei prossimi anni toccherà alle nuove generazioni di Stelvio e Giulia. Entro fine anno inoltre sarà deciso quale sarà il quinto modello della gamma che arriverà nel 2027 e che potrebbe essere un E-SUV o una berlina compatta.