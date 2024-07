Stellantis leader in Francia dopo i primi 6 mesi del 2024

Stellantis è leader di mercato per i primi sei mesi del 2024 in termini di vendite in Francia, con una quota di mercato PC + LCV del 30,1 per cento. 4 modelli nella top 10 del mercato dei PC (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3), con la Peugeot 208 che si conferma il veicolo più venduto sul mercato francese, anche nella sua versione elettrica.

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese VP + LCV nella prima metà del 2024

“Stellantis è il produttore leader sul mercato francese per il periodo cumulativo del 2024, sia nel settore delle autovetture, dei veicoli commerciali leggeri e dei veicoli elettrici, con un aumento di oltre un terzo in questo segmento per il periodo cumulativo dei primi sei mesi del 2024, mentre il secondo semestre vedrà l’arrivo di veicoli elettrici e ibridi molto attesi come le nuove Citroën C3 e Citroën C3 Aircross, la Nuova Fiat Panda, l’Alfa Romeo Junior, la Lancia Ypsilon e presso Peugeot l’intera gamma 3008 e 5008. ” indica Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.

Alla fine dei primi sei mesi del 2024, 6 brand si distinguono per le loro performance: Peugeot con la Peugeot 208 che resta il veicolo più venduto in Francia con una quota di mercato del 5 per cento, in aumento dell’8 per cento in termini di volumi rispetto al 2019. Citroën si distingue nel segmento dei veicoli elettrici (BEV), dove è salita al terzo posto nel mercato dei veicoli commerciali (LCV) con una quota di mercato del 12 per cento. Da segnalare anche l’ottima prestazione dell’attuale Citroën C3 poche settimane prima del suo rinnovo, mentre la nuova ë-C3 ha goduto di un’accoglienza entusiastica sin dal suo arrivo nei punti vendita.

Jeep registra un notevole aumento dei volumi di vendita di autovetture, pari al +77 per cento, rispetto al primo semestre, confermando il successo dell’Avenger, sia in versione elettrica che ibrida, recentemente commercializzato con successo. Fiat vede crescere i volumi dei PC del +8 per cento, grazie in particolare alla Fiat 600.

Opel conferma e mostra un aumento dei volumi di vendita del 10 per cento nel cumulato 2024, con un’ottima performance sui veicoli elettrici in crescita di oltre il 79 per cento nel cumulato 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel segmento dei marchi premium, Alfa Romeo conferma i propri progressi, con volumi di vendita in crescita del 17 per cento nel cumulato, trainati in particolare dalle vendite di Tonale, il primo veicolo elettrificato del marchio; Alfa Romeo Junior beneficia di un buon inizio degli ordini mentre il lancio della sua concessionaria non è previsto prima di novembre 2024.

Spoticar rafforza la sua posizione di leader sul mercato dell’usato in Francia grazie al lancio di offerte innovative incentrate sulla fiducia con l’offerta “LA TRES BELLE G4R4NTIE”, che offre ai consumatori un’estensione di garanzia di 4 anni per qualsiasi finanziamento di Veicoli Usati. Nei primi sei mesi del 2024 Stellantis continua a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 37,2 per cento. Questi risultati sono supportati dal successo dei marchi Peugeot e Fiat che hanno registrato incrementi di volume rispettivamente dell’8 per cento e del 16,3 per cento.

Stellantis è leader anche nel segmento delle auto elettriche dei segmenti B e C, con una quota di mercato del 52,3 per cento, Stellantis è il numero 1 nei segmenti dei veicoli commerciali piccoli, con una quota di mercato del 50,1 per cento, il numero 1 nel segmento dei veicoli commerciali medi con una quota di mercato del 35,6 per cento e il numero 2 nel segmento dei veicoli commerciali grandi, con una quota di mercato del 28,3 per cento e numero 1 nel segmento dei camper.

Leader nelle vendite di veicoli elettrici (BEV) nel mese, con una quota di mercato del 32% (VP+LCV), in crescita di 7,3 punti rispetto al 2019. 2023, e volumi di vendita in crescita del +16% in un mercato -10%. Nel complesso Stellantis rafforza ulteriormente la propria leadership con una quota di mercato del 36,7 per cento, in crescita di +8,5 punti e volumi di vendita in crescita del +48% per cento.

La Peugeot E-208 e la Fiat 500 e restano nella Top 5 assoluta per il 2024. La Peugeot E-208 conferma la sua leadership, N. 1 BEV (PC e PC+LCV) in Francia nella prima metà del 2024. Stellantis leader negli Utility Vehicles 100% elettrici con una quota di mercato del 55,6% a giugno 2024 e del 43,8% nella prima metà del 2024. Pro One supporta la transizione delle aziende.