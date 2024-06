Stellantis: grande successo per l’evento Future is now organizzato dalla divisione Fleet&Business Solutions

Stellantis la settimana scorsa è stata protagonista con la sua divisione Fleet & Business Solutions di un evento di grande successo che si è tenuto presso il Proving Ground di Balocco dal titotlo Future is Now che ha coinvolto oltre 150 tra clientela Corporate, Fleet&Tender, broker, NLT e NBT.

Al Proving Ground di Balocco grande successo per Future is now di Stellantis

Il primo giorno dell’evento si è concentrato sulle anticipazioni dell’anno con le presenza di Nuova Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Junior, Opel Frontera, Citroën C3 e Peugeot 3008. Per le prove dinamiche erano disponibili anche la Jeep Avenger, la Nuova Fiat 600 e la nuova DS Collection Antoine de Saint-Exupéry, rappresentata dai modelli DS 3, DS 4 e DS 7. Nella giornata successiva è stata la volta della gamma di veicoli commerciali Stellantis Pro One, che include i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot. Da segnalare anche la presenza di numerosi workshop a cui i partecipanti hanno potuto prendere parte in collaborazione con esperti del settore e dove c’è stata anche la possibilità di provare le auto elettriche e ibride in tre diversi terreni di prova.

Fabio Mazzeo di Stellantis ha ricordato come il B2B sia in grande crescita nel nostro paese e rappresenti ormai circa un quarto del mercato totale e si tratta inoltre di un mercato molto reattivo che spesso è capace di anticipare quelle che poi saranno le tendenze del mercato auto dei privati. Dunque si tratta di un settore a cui il gruppo automobilistico vuole dare la massima attenzione anche in attuazione del suo piano Dare Forward 2030 che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante per quanto concerne la sua attuazione. Entro fine 2024 saranno ben 48 i modelli full electric di Stellantis con l’obiettivo di aumentare ulteriormente le quote di mercato registrate lo scorso anno dai brand che fanno parte dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares.