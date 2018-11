Fiat 500 by Repetto: la nuova serie che si ispira al mondo della danza

Eleganza e temperamento, esclusività e tradizione. Fiat 500 e Maison Repetto uniscono le forze per portare in vita la nuova Fiat 500 della serie speciale Repetto. Un duo eccezionale che ci porta danzando nel mondo dell’eleganza e della leggerezza. Pur rimanendo fedele al suo DNA, la Fiat 500 è stata in grado di reinterpretare associando la sua identità unica con famosi marchi, dando origine a serie speciali eccezionali che esplorano territori insoliti per una city car, dalla moda allo yachting di lusso, passando attraverso l’arte e ora la moda e la danza. L’edizione speciale Fiat 500 by Repetto è l’ultimo tributo all’iconica Fiat ed è in linea con le serie speciale vendute negli ultimi anni con partner prestigiosi come Riva o Guerlain.

Sofisticato, elegante e tecnologico, il nuovo 500 di Repetto proietta nel futuro questo simbolo della creatività italiana. Luogo per lo spettacolo con un esterno di colore Opera Bordeaux personalizzato da un bordo elegante che mostra la silhouette di un ballerino, un tetto apribile panoramico che porterà luce nella cabina e cerchi in lega che completano il suo design esterno. L’interno è adornato con la stessa eleganza, con gli stessi accenti e il fascino senza tempo, con raffinati rivestimenti in pelle Poltrona Frau in tabacco. L’interno in avorio si fonde perfettamente con la plancia Opéra di Bordeaux. La Fiat 500 viene consegnata con un’esclusiva scatola Repetto contenente un paio di ballerine Repetto, un portachiavi e un profumo dello stesso marchio.

La Fiat 500 by Repetto offrirà la scelta tra due motori a benzina e due trasmissioni: il motore 4 cilindri 1,2 69 CV associato al cambio manuale o automatico Dualogic e al motore TwinAir bimotore da 85 CV. La Maison Repetto, l’oggetto di tutti i desideri, seduce una clientela raffinata, composta allo stesso tempo da ballerini e amatori di questo universo unico. Dominando incontrastato sull’immaginario della danza classica, modellato dalla sua esigenza e dalla sua ricerca di eccellenza, Repetto si distingue oggi come una casa del mondo del lusso francese. Questo lusso nasce in Dordogna in laboratori che rivendicano un artigianato eccezionale e perpetuano il gesto perfetto. Repetto traduce il suo mondo e la qualità della sua competenza su una vasta gamma di prodotti (scarpe, danza, pelletteria, Athleisure) e boutique sempre più affascinanti ed esclusive.