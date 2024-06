“La Ferrari elettrica sarà una vera Ferrari”, parola di Benedetto Vigna

In sede di inaugurazione della nuova fabbrica Ferrari a Maranello si registrano le parole del CEO Benedetto Vigna il quale ha assicurato che la prima Ferrari elettrica che debutterà entro la fine del prossimo anno sarà una vera Ferrari nel senso che regalerà a chi si metterà alla sua guida le stesse identiche emozioni di una qualsiasi altra supercar della casa automobilistica del cavallino rampante.

Benedetto Vigna: “La prima Ferrari elettrica sarà una vera Ferrari

Il lancio del modello elettrico è previsto nel quarto trimestre del 2025 e ha già acceso il dibattito nella comunità automobilistica e tra i collezionisti di automobili ha detto Vigna durante l’inaugurazione del nuovo E-Building dell’azienda a Maranello, in Italia. Vigna però ha anche aggiunto che sempre più persone hanno guidato la nuova Ferrari elettrica ripetendo che questa vettura è un’autentica Ferrari. Vigna ha affermato che la caratteristica distintiva di una Ferrari è l’esperienza emotiva. Avendo guidato lui stesso la Ferrari completamente elettrica, ha detto: “Ho avuto questo tipo di emozione”.

Il piano della Ferrari di costruire un modello a zero emissioni segna una scommessa audace e costosa per una casa automobilistica di lusso famosa per i suoi potenti e ruggenti motori a combustione. Si sa poco del modello elettrico, il cui lancio non è previsto prima del quarto trimestre del 2025. Eppure l’idea di un Cavallino Rampante elettrico ha già innescato un vigoroso dibattito nella comunità automobilistica e tra i ricchi collezionisti di automobili.

Gran parte del dibattito si concentra sul suono del motore. I propulsori Ferrari sono apprezzati per la loro sinfonia di ruggiti, rimbombi, schiocchi e lamenti acuti. I motori elettrici sono in gran parte silenziosi. Benedetto Vigna ha affermato che l’acustica di potenza della Ferrari elettrica sarà sempre “autentica”, il che significa che la società non cercherà di ricreare il suono di un motore a combustione attraverso programmi audio falsi. Ha lasciato intendere, tuttavia, che potrebbe amplificare o mostrare meglio il suono naturale di un motore elettrico. “Il motore elettrico non è silenzioso”, ha detto.

“Possiamo farlo suonare in un modo unico.” Vigna ha aggiunto che il suono del motore è solo una parte dell’esperienza emozionale di guidare una supercar. “Coinvolgi gli occhi, le orecchie, tutto il tuo corpo,” ha detto. “Quando parli dell’esperienza Ferrari e delle qualità di guida di un’auto, parli di provare un’emozione unica al volante. È un insieme di accelerazione lineare, accelerazione laterale, frenata, e cambio marcia. Ci sono molte dimensioni, non solo il suono.”

Benedetto Vigna

Il numero uno del cavallino rampante ha rifiutato di fornire indicazioni per quanto concerne il prezzo o le vendite complessive della Ferrari elettrica. Ha affermato che la casa automobilistica continuerà a offrire ai clienti la scelta di motori a combustione interna e ibridi accanto al modello elettrico. La Ferrari, ha detto, rimarrà “neutrale dal punto di vista tecnologico”, nel senso che lascerà ai clienti la scelta del proprio propulsore.