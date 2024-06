Stellantis minaccia di fermare la produzione di veicoli nel Regno Unito in caso di condizioni “ostili”

Il numero uno di Stellantis nel Regno Unito, Maria Grazia Davino, ha avvertito che il gruppo automobilistico potrebbe smettere di costruire veicoli nel paese se le iniziative di elettrificazione del governo creassero un ambiente commerciale “ostile”. Intervenendo al vertice annuale della Society of Motor Manufacturers and Traders a Londra, Davino ha messo in guardia dalla minaccia esistenziale rappresentata da misure come il mandato sui veicoli a emissioni zero (ZEV) e ha proposto divieti 2030/2035 sulla vendita di nuove auto con motore a combustione.

Alla domanda di Autocar se Stellantis possa continuare a far crescere la propria attività nel Regno Unito secondo i termini attuali del mandato ZEV – il che significa che una percentuale crescente delle vendite di ciascun produttore nel Regno Unito dovrà essere elettrica dal 2024 al 2030 – Davino ha risposto: “Sì, possiamo continuare crescere. Possiamo sopravvivere perché siamo adatti ad ogni circostanza.”

Ma, ha detto: “Nel Regno Unito, sicuramente ci saranno conseguenze sull’assetto produttivo.”Stellantis UK non si ferma. La produzione di Stellantis nel Regno Unito potrebbe fermarsi.” Davino ha fatto eco ai recenti commenti di Carlos Tavares, CEO del gruppo, che ha definito il mandato ZEV “terribile” e voleva che potesse “uccidere” l’industria automobilistica britannica.

Stellantis attualmente costruisce furgoni e monovolume di piccole e medie dimensioni rispettivamente nei suoi stabilimenti di Ellesmere Port e Luton, avendo terminato la produzione di automobili nel Regno Unito con il ritiro della Astra di ultima generazione nel 2021. “Non è quello che vogliamo fare”, ha detto Davino, aggiungendo che “non ha un piano” o un calendario previsto per terminare la produzione nel Regno Unito se ce ne fosse la necessità.

A partire dal 2024, il 22 per cento delle vendite di ogni produttore nel Regno Unito dovrà essere esclusivamente elettrico, altrimenti verranno imposte sanzioni punitive. Questa percentuale aumenterà fino all’80 per cento nel 2030, prima che le vendite di prodotti combustibili vengano completamente vietate nel 2035, secondo l’attuale politica conservatrice. Il partito laburista ha affermato che riporterà questo divieto al 2030. Ma Davino ha affermato che l’attuale domanda del mercato non conferma questa tempistica prevista: “Questa traiettoria potrebbe essere molto dannosa nel prossimo futuro per l’industria e per noi di Stellantis. Non è solo ciò che accadrà nel 2030 o 2035, ma ciò che accadrà nel 2024, 2025, 2026.

“Perché se la domanda non segue l’offerta, allora saremo costretti a prendere decisioni perché gestiamo profitti e perdite, gestiamo decisioni operative che hanno un impatto sul Regno Unito. Non posso rispondere alla domanda su ‘quando?’, perché non lo pianifichiamo. Non è quello che vogliamo fare e lotteremo per la nostra produzione nel Regno Unito. Ma bisogna avere dei vantaggi per costruire in un Paese”, ha detto il responsabile di Stellantis in UK.