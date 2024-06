Una povera Ferrari Mondial T trasformata in un’auto inqualificabile

Il gusto non si compra coi soldi. Oggi ne abbiamo l’ennesima conferma, che giunge dal controverso pianeta del tuning. Protagonista dell’elaborazione è una Ferrari Mondial T, sottoposta a cambiamenti radicali, che hanno fatto perdere del tutto le connessioni estetiche e spirituali col modello di partenza.

Di solito la cronaca si occupa di auto più popolari, trasformate dai loro proprietari, per cercare di farle somigliare alle sportive del “cavallino rampante”. Una pratica odiosa e censurabile, sul piano giuridico, storico e morale. Ancora più blasfemo è l’intervento di cui ci occupiamo in questo post, la cui protagonista, come dicevamo, è una sfortunata Ferrari Mondial T, costretta a subire una violenta trasformazione genetica, che non avrebbe meritato, pur non essendo una delle “rosse” più sognate dagli appassionati.

L’esemplare, battezzato EB-Million, ha sacrificato la coupé 2+2 della casa di Maranello per dar vita a un oggetto difficile da qualificare e impossibile da ammirare. I posti sono diventati due e il look, sia esterno che interno, è stato completamente rivisto. Anche se la struttura telaistica e il motore V8 restano quelli della donor car, la carrozzeria e l’abitacolo hanno una caratterizzazione tale da rendere aurdua la lettura dell’apparentamento, pure agli occhi dei più esperti.

kai_5422 / eBay

Nessuno (o quasi) potrebbe sospettare che sotto le nuove alchimie stilistiche ci sia qualcosa di connesso alla casa di Maranello. Così è! Gli unici punti di raccordo visivo con la Ferrari Mondial T sono il parabrezza, i montanti anteriori e i finestrini laterali. Il resto è di foggia completamente diversa. Attualmente questo esemplare è in vendita su eBay.

Il corpo in acciaio si sforza di somigliare a quello della Pagani Zonda, ma anche qui il risultato non è dei migliori. Ci sono anche altre fonti di ispirazione nella carrozzeria, come i fari in stile TVR, dall’innesto infelice. L’auto in esame, oltre che stravagante, sembra goffa e completamente sproporzionata. Non ci sono elementi di classe, eleganza o bellezza, ma ognuno ha i suoi gusti.

Evidentemente, chi ha posseduto il modello ne ha apprezzato le caratterische. La vendita, tuttavia, potrebbe essere il sintomo di un pentimento. Il colore giallo scelto per l’allestimento dell’abitacolo denota un’altra caduta di stile. Avrete capito che io non comprerei mai un mezzo del genere e neppure lo degnerei di uno sguardo se dovessi vederlo dal vivo. Voi che fareste?

Immagino un’ampia condivisione del mio punto di vista, ma nel mondo ci sarà pure qualcuno capace di innamorarsi di un oggetto del genere. Del resto il mondo è bello perché è vario. Non si può però accettare che una Ferrari autentica venga trasformata in qualcosa di diverso. Il motore, a quanto pare è rimasto quello di serie: un V8 da 3.4 litri, diposto in posizione posteriore, che sviluppa una potenza massima di 300 cavalli. La EB-Million si trova a Reche, in Germania. Viene proposta a 122.500 euro. Non è refuso di stampa: la cifrà richiesta è proprio questa.

Fonte | Carscoops

Foto | kai_5422 / eBay