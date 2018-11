Nuovo Ram 1500 eletto Pick-up of the Year in Canada

Il nuovissimo Ram 1500 2019 è riuscito a conquistarsi il riconoscimento di leader nel segmento dei pick-up. Durante una cerimonia speciale tenutasi a Toronto questa settimana, il veicolo del marchio americano è stato nominato Pick-up of the Year da Auto123.com.

Auto123.com è uno dei principali siti online di vendita del Canada. I vincitori sono stati selezionati da un gruppo di esperti del settore automotive di tutta la nazione che lavorano sul portale Internet.

Ram 1500: la nuova generazione conquista un premio in Canada grazie ad Auto123

Reid Bigland, Head of Ram, Head of U.S. Sales e Chairman, President and Chief Executive Officer di FCA Canada, ha dichiarato che il nuovissimo Ram 1500 è il punto di riferimento per chi cerca durata, tecnologia, efficienza e convenienza nel segmento pick-up.

Egli ha continuato dicendo che l’intero team Ram e i clienti sono entusiasti del riconoscimento ottenuto da Auto123.com che va a mettere in risalto i punti di forza del veicolo. La nuova generazione del pick-up 1500 giunge sul mercato senza alcun compromesso offrendo efficienza, innovazione e capacità in un unico veicolo.

Grazie al sistema eTorque completamente nuovo, presente nelle versioni con motori V6 e V8, il Ram 1500 2019 riesce a garantire dei vantaggi significativi in termini di consumi. Il peso complessivo del pick-up è stato ridotto di 102 kg.

Il nuovo sistema di infotainment UConnect 4C è dotato di un imponente display touch da 12 pollici che implementa varie funzionalità interessanti come quella split-screen oppure la possibilità di visualizzare il contenuto catturato dalla telecamera a 360°. I sistemi di sicurezza attiva includono cruise control adattivo, frenata di emergenza automatica e monitoraggio dei punti ciechi.