Stellantis avvia lo stabilimento di assemblaggio di batterie a Madrid

Dopo i primi passi compiuti il ​​6 maggio, i nuovissimi impianti di assemblaggio batterie di Stellantis Madrid iniziano a lavorare a velocità di crociera, dopo mesi di intenso lavoro in cui sono state costruite le nuove strutture e formato l’intero team. Il suo ruolo è essenziale: fornire tutti i veicoli appartenenti alle versioni 100% elettriche di Citroën C4 ed e-C4.

Situati nell’impianto accanto allo stabilimento di assemblaggio, gli impianti dedicati all’assemblaggio delle batterie occupano un’area di 2.000 m. La sua capacità produttiva totale è di 50.000 unità all’anno. Le batterie da trazione per veicoli elettrici prodotte a Madrid sono costituite da 17 moduli agli ioni di litio gestiti da una unità di controllo elettronico (BMU). Offrono una capacità totale di 54 kWh per un peso di 340 kg. Prima dell’assemblaggio sui veicoli, vengono sottoposti a controlli di qualità per garantire prestazioni ottimali. L’impianto batterie di Stellantis è dotato delle più recenti tecnologie in materia di test elettrici e di tenuta.

La costruzione di questi nuovi impianti di assemblaggio batterie si è resa necessaria a causa dell’aumento della domanda delle versioni elettriche della Citroën C4 e C4 X, che hanno rappresentato il 25% della produzione giornaliera della fabbrica, con punte superiori al 50%. Con la sua implementazione vengono migliorati aspetti come la logistica e l’efficienza, oltre all’adattamento alle fluttuazioni della domanda di veicoli 100% elettrici. Con loro, lo stabilimento di Madrid compie un altro passo verso il processo di elettrificazione previsto da Stellantis nel suo piano Dare Forward 2030, che fissa l’obiettivo di vendere in Europa esclusivamente autovetture 100% elettriche a partire dal 2030.

Coerentemente con la propria strategia di sostenibilità, lo stabilimento Stellantis Madrid dispone di un sistema di pannelli fotovoltaici, una prima installazione di 15.000 pannelli montati sul tetto e un’altra di 2.000 pannelli montati su pensiline, che coprono il 36,4 per cento del fabbisogno elettrico dello stabilimento in a modo pulito e sostenibile, con una potenza installata di 7,8 MWp.