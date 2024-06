Stellantis vince due premi alla 5a edizione del Finance & Law Summit and Awards

I dipartimenti legale e finanziario di Stellantis sono stati eletti come i migliori in Brasile nel settore automobilistico dal Finance & Law Summit and Awards (FILASA), uno dei più grandi eventi legali finanziari del paese, che premia gli eccezionali aree in diversi segmenti. La cerimonia di premiazione si è tenuta martedì scorso (18), presso il World Trade Center Convention Center, a San Paolo (SP), e ha riunito più di 600 leader nell’edizione di quest’anno.

Stellantis è stata premiata come miglior dipartimento legale e finanziario del Brasile nel settore automobilistico

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, mira a premiare le migliori squadre dell’anno, oltre a fornire ai partecipanti l’opportunità di scambiare conoscenze, esperienze e celebrare i risultati raggiunti. Il programma dell’evento è stato caratterizzato da un pomeriggio di conferenze strategiche sulle principali questioni del mercato brasiliano e il momento clou è stata la cena di premiazione, organizzata per riunire e onorare i leader dei mercati legali e finanziari in Brasile.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che evidenzia l’eccellente lavoro svolto dai team dei dipartimenti legali e finanziari di Stellantis, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’azienda. Questo riconoscimento dimostra il continuo impegno dell’azienda verso l’innovazione e l’eccellenza in tutte le sue aree”, sottolinea Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.

Tra i casi evidenziati presentati da Stellantis nell’edizione di quest’anno ci sono “Game Garagem Stellantis – Formare l’intera forza lavoro alla conformità” e “Finance25 – Un viaggio di trasformazione digitale”.

“Game Garagem Stellantis” è un’iniziativa del dipartimento legale e compliance, nata con l’obiettivo di promuovere il Codice di Condotta e le tematiche di Compliance. Nella dinamica del gioco, l’utente sceglie un’auto virtuale che può essere personalizzata durante il suo viaggio nel gioco.

I progressi si ottengono attraverso domande e risposte: con ogni risposta corretta, l’utente riceve crediti che possono essere utilizzati per personalizzare il proprio veicolo, acquistando accessori, vernici, adesivi, tra gli altri articoli. I dipendenti che ottengono i punteggi più alti vengono premiati dall’azienda. Implementato in tutto il Sud America, il progetto ha raggiunto nella prima fase oltre 27mila dipendenti dell’azienda in 12 mesi ed è diventato un’azione permanente.

“Nell’ufficio legale, cerchiamo sempre di ottenere i migliori risultati in termini di reputazione dell’azienda, rischi legali associati allo sviluppo del business e al processo decisionale, tra innumerevoli altre attività. Ricevere questo premio è un riconoscimento da parte del mercato, degli studi legali e di diversi leader, il che indica che siamo nella giusta direzione e operiamo con le migliori pratiche nell’area legale”, sottolinea Márcio de Lima Leite, Vicepresidente senior di Legal and Relations Stellantis Istituzionali per il Sud America.

“Finance25”, un progetto del dipartimento finanziario del gruppo, è un’iniziativa strategica pionieristica nella finanza in Sud America. Il suo obiettivo è trasformare la mentalità e l’approccio al lavoro attraverso un’evoluzione digitale completa, migliorando le capacità operative e fornendo formazione continua ai team.

L’iniziativa enfatizza l’uso delle tecnologie digitali per trasformare i processi aziendali e il panorama organizzativo di Stellantis, con l’obiettivo di affermare l’azienda come Mobility Tech Company. Tra gli aspetti più importanti di Finance25 ci sono l’implementazione di 178 automazioni, con la conseguente eliminazione di oltre 30mila ore di lavoro manuale, e l’adozione del BPMS (Business Process Management System) nei processi di chiusura mensile, snellendo il processo decisionale delle decisioni.

“Il dipartimento finanziario di Stellantis si distingue in modo unico nel settore, guidato da caratteristiche distintive che riflettono il nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza. Guidare la strategia finanziaria in un mercato dinamico, cercando non solo una profonda comprensione dei numeri, ma anche una visione strategica e una costante innovazione, è una sfida quotidiana. Ricevere questo premio, che celebra i migliori in campo in Brasile, dimostra che siamo sulla strada giusta.

Siamo molto contenti di questo riconoscimento”, afferma Fernando Scatena, CFO per il Sud America. Organizzati dalla Leaders League, dal Finance & Law Summit and Awards (FILASA), i premi vengono assegnati sulla base di una rosa di candidati composta da importanti team legali e finanziari identificati in un sondaggio annuale. I nomi di ciascuna categoria passano attraverso una votazione nazionale effettuata con avvocati di grandi aziende, direttori di banche e fondi di investimento, direttori legali, amministratori delegati e direttori finanziari. Le aziende con il maggior numero di voti in ciascuna categoria continuano il processo.

La Leaders League chiede ai finalisti di inviare un modulo con le informazioni sull’andamento delle proprie aree da sottoporre alla giuria per la votazione finale. Una giuria composta da direttori legali e finanziari delle più importanti organizzazioni brasiliane analizza le candidature e ogni giurato esprime il proprio voto. I più votati di ogni categoria riceveranno il premio.