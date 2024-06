Alfa Romeo: la prima auto prodotta Detroit arriva nel 2027?

Alfa Romeo E-SUV potrebbe essere la prima auto della casa automobilistica del Biscione ad essere prodotta negli Stati Uniti. Esattamente la futura vettura dello storico marchio milanese potrebbe essere prodotta presso uno degli stabilimenti di Stellantis nei pressi della città di Detroit. Questo modello dovrebbe essere la prossima top di gamma di Alfa Romeo che riporterà il brand premium di Stellantis nel segmento E del mercato dopo una lunga assenza.

Detroit sarà la casa della futura Alfa Romeo che vedremo nel 2027?

Alfa Romeo E-SUV non ha ancora un nome ma sappiamo che al suo design il biscione lavora ormai da oltre 2 anni e che il suo stile ci stupirà come anticipato dal numero uno di Alfa Romeo l’amminostratore delegato Jean Philippe Imparato. Questa vettura dovrebbe nascere su una versione allungata della piattaforma STLA Large e avere un alunghezza di circa 5 metri. Questa auto molto probabilmente avrà molto in comune con la nuova Jeep Grand Cherokee. I due modelli dovrebbero condividere oltre allo stesso stabilimento di produzione, la stessa piattaforma e anche la medesima gamma di motori, etc.

Tra i due però il più sportivo e lussuoso dovrebbe essere proprio Alfa Romeo E-SUV che a quanto pare avrà anche uno stile molto aerodinamico e particolare. Al momento Alfa Romeo non ha ancora deciso se lanciare sul mercato questo modello o puntare su una berlina compatta erede di Giulietta. Una decisione sarà presa entro fine anno anche se comunque lo stesso Imparato ha lasciato intendere che per un brand premium come il Biscione sia più necessario tornare nel segmento E piuttosto che avere un’alternativa a Tonale nel segmento C.

Ovviamente non possiamo nemmeno escludere che alla fine entrambe le auto possano far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione. Molto dipenderà da come nel frattempo andranno le cose per il brand di Stellantis.