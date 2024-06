Jeep Wrangler 392: la versione più potente torna anche per il MY 2025

La Jeep Wrangler 392, la Wrangler più veloce e potente di sempre, torna a grande richiesta per l’anno modello 2025. “Quando a marzo è arrivata la notizia che la Jeep Wrangler 392 stava arrivando alla fine della sua carriera i commenti dei nostri clienti ci hanno mostrato che la comunità Jeep non era ancora pronta a dire addio alla Wrangler con motore V-8″, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Il marchio Jeep ha ascoltato i suoi clienti e continuerà con la 392 Final Edition nell’anno modello 2025.”

Jeep: a grande richiesta la casa americana ha deciso di riproporre Jeep Wrangler 392 anche con il Model Year 2025

La Jeep Wrangler 392 del 2025 è la Wrangler più veloce e potente di sempre, dotata di motore HEMI V-8 da 6,4 litri esclusivo della categoria che eroga 470 cavalli, Verricello Warn standard da 8.000 libbre di capacità, 11,6 pollici di altezza da terra, 34,5 pollici di guado d’acqua, cursori da roccia per carichi pesanti e altro ancora, Capacità Trail Rated in qualsiasi condizione con ripartitore di coppia a due velocità Selec-Trac, trazione integrale intuitiva a tempo pieno, assali Dana 44 per impieghi gravosi a carreggiata larga con differenziali con bloccaggio elettronico Tru-Lok e disconnessione elettronica della barra antirollio anteriore

La Jeep Wrangler 392 Final Edition del 2025 continuerà a offrire gran parte dell’equipaggiamento standard della 392 Final Edition del 2024, tra cui: Esclusive decalcomanie per le prese d’aria sul cofano e sul parafango, Sedili rivestiti in pelle Nappa nera, Medaglione del cambio con monogramma speciale e placca del cancello girevole, Verricello Warn standard da 8.000 libbre di capacità, Sollevatore a sospensione da mezzo pollice, Scivoli da roccia per carichi pesanti, Pacchetto Xtreme 35 standard con ruote in bronzo con funzionalità beadlock da 17 pollici e pneumatici fuoristrada BFGoodrich da 35 pollici

La protezione della griglia a triplo anello Mopar e il kit di attrezzi Mopar Jeep da 83 pezzi rimarranno esclusivi della Jeep Wrangler 392 Final Edition dell’anno modello 2024. La produzione della Jeep Wrangler 392 2025 inizierà nel primo trimestre del 2025 con l’apertura degli ordini entro la fine dell’anno.