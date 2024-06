Stellantis: le dimissioni di alcuni dirigenti preoccupano i concessionari negli USA

La recente uscita di quattro figure chiave dalla dirigenza di Stellantis North America ha suscitato crescenti preoccupazioni tra i concessionari riguardo il percorso intrapreso dall’azienda. Tra le defezioni di spicco si annoverano Jim Morrison, ex capo di Jeep North America, che si è ritirato all’inizio del mese corrente, e Tim Kuniskis, CEO di Dodge Ram con un’esperienza trentennale in azienda, ritiratosi a maggio. Jason Stoicevich, dopo appena due mesi, ha abbandonato il ruolo di Vice Presidente del programma di vendite al dettaglio USA, e Richard Schwarzwald ha rassegnato le dimissioni da Chief Customer Experience Officer per “motivi personali”.

Le recenti dimissioni di quattro importanti dirigenti di Stellantis negli USA sta creando preoccupazione tra i rivenditori

Il gruppo automobilistico, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e il gruppo francese PSA nel 2021, si trova ora ad affrontare un certo scetticismo da parte dei proprietari delle concessionarie poiché il mercato nordamericano rimane importante per la multinazionale.

“Ciò che mi preoccupa è che le persone che sanno vendere automobili negli Stati Uniti se ne stanno andando”, ha affermato David Kelleher, un concessionario con sede in Pennsylvania ed ex presidente dello Stellantis National Dealer Council (tramite Automotive News). “Abbiamo perso alcuni dirigenti che erano molto, molto speciali e che potevano davvero fare cose per far sì che un’azienda avesse successo. È preoccupante che tutte queste persone scelgano di andarsene”.

Stellantis ha già nominato dei sostituti per le posizioni, la maggior parte dei quali sono anche veterani esperti del settore. Tuttavia, la casa automobilistica si trova di fronte anche alla possibilità di avere un sesto anno consecutivo di calo delle vendite automobilistiche negli Stati Uniti, nel mezzo di un percorso impegnativo verso l’elettrificazione. Considerando questi fattori, le partenze hanno sollevato ulteriori domande da parte dei concessionari.

Kelleher ha anche evidenziato alcune ristrutturazioni della società che ha ridotto i suoi centri di distribuzione da 9 a 6. Per quanto riguarda il ragionamento alla base della riduzione, Stellantis ha affermato che stava rafforzando il supporto dei concessionari, anche se Kelleher sottolinea che è costato il lavoro a tre direttori aziendali.