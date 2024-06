Jim Morrison si dimette da Stellantis

Jim Morrison, un dirigente esperto con una lunga esperienza presso Stellantis, si è dimesso dalla società. Morrison, che è stato a capo di Jeep North America da giugno 2019 a dicembre 2023, ha recentemente supervisionato la neonata divisione Jeep Performance Parts (JPP). La sua partenza è stata confermata giovedì da un portavoce di Stellantis. La carriera di Morrison presso l’azienda è iniziata nel 1995, quando ancora era Chrysler Corporation.

Stellantis: Jim Morrison responsabile di Jeep in Nord America saluta il gruppo automobilistico

Nel corso di quasi tre decenni, ha ricoperto diverse posizioni chiave all’interno dell’organizzazione. Prima di guidare Jeep North America, Morrison è stato il massimo dirigente di Ram in Nord America dal 2016 al 2019. Durante la sua permanenza in Jeep, Morrison ha guidato il marchio attraverso varie sfide di mercato, anche se le vendite negli Stati Uniti hanno registrato un calo per cinque anni consecutivi sotto la sua guida.

Nel dicembre 2023, Morrison è stato riassegnato a capo della divisione JPP, una nuova unità focalizzata sul miglioramento e sulla personalizzazione dei veicoli Jeep con componenti ad alte prestazioni. Questo ruolo faceva parte di una più ampia ristrutturazione all’interno dell’azienda volta a potenziare i suoi segmenti specializzati e aftermarket. William Peffer, CEO di Maserati North America, ha da allora sostituito Morrison come capo di Jeep North America.

Questa transizione avviene nel mezzo di un’ondata di significativi cambiamenti esecutivi in ​​Stellantis. Negli ultimi mesi, diversi dirigenti di alto profilo hanno lasciato l’azienda, tra cui Tim Kuniskis, ex amministratore delegato di Dodge e Ram, e Jason Stoicevich, ex presidente di Stellantis Canada, che ha rassegnato le dimissioni da capo delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti dopo soli due mesi in carica. Inoltre, Richard Schwarzwald si è dimesso dalla carica di Chief Customer Experience Officer e, a gennaio, Mark Stewart, COO di Stellantis Nord America, ha lasciato la carica per diventare CEO di Goodyear Tyres.

Antonio Filosa è stato nominato CEO di Jeep a novembre, succedendo a Christian Meunier, che era in carica dal 2019. Questi cambiamenti riflettono una riorganizzazione in corso all’interno di Stellantis, che sembra essere parte di una strategia più ampia volta a semplificare le operazioni e rivitalizzare i suoi marchi principali.