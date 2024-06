ADAC Opel Electric Rally Cup: emozionante battaglia al Rallye Vosges Grand-Est

Con la sua seconda vittoria stagionale, Luca Pröglhöf ha ampliato il suo vantaggio assoluto nella ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”. Insieme alla sua copilota Christina Ettel, il 24enne austriaco ha vinto il Rallye Vosges Grand-Est davanti ai due team locali Julien Casale/Pierre Delorme e Anthony e Adrien Rott. Al quarto e quinto posto, due squadre femminili, Emma Chalvin/Emy Ailloud-Perraud (Francia) e Lyssia Baudet/Pauline Denis (Belgio), hanno sfidato le condizioni avverse sulle impegnative strade intorno a Gérardmer. Il tempo incerto ha reso la scelta degli pneumatici una questione complicata.

ADAC Opel Electric Rally: Luca Pröglhöf ha ampliato il suo vantaggio assoluto in classifica

L’entusiasmante duello tra Pröglhöf e il pilota di casa Casale è stato deciso nella penultima prova speciale da una foratura sulla Opel Corsa Rally Electric del 29enne di Merville, che questa stagione gareggia nella Stellantis Rally Cup France. Il risultato della quarta prova speciale di domenica mattina ha dimostrato quanto fosse vicino al vertice: dopo 26,02 chilometri estremamente impegnativi, Pröglhöf e Casale erano separati da soli tre decimi di secondo.

“È stata davvero dura”, ha detto Pröglhöf. “Siamo partiti alla grande e siamo riusciti a mantenere un ritmo veloce in entrambi i giorni senza dover correre rischi inutili. Si poteva vedere da tutto il campo quanto velocemente si può forare e ovviamente c’è bisogno anche di un po’ di fortuna. Ma ancora una volta mi sono piaciute molto le prove speciali e siamo ovviamente felicissimi della nostra seconda vittoria della stagione”.

“Mi sono divertito moltissimo con la mia prima esperienza con la Corsa Rally Electric. La macchina è bella da guidare e la Coppa è ben organizzata. La foratura ovviamente è stata fastidiosa, ma possiamo accontentarci del secondo posto. Spero che prima o poi potremo tornare”, ha riassunto Casale, che non ha ricevuto punti come pilota di casa. I fratelli Rott si sono assicurati i 25 punti per il secondo posto e sono risaliti al secondo posto nella classifica provvisoria. “È fantastico, ovviamente, siamo felici di prendere i punti”, ha detto felicemente il pilota Anthony Rott. “Purtroppo domenica pomeriggio abbiamo danneggiato un ammortizzatore e la sospensione e non abbiamo più potuto lottare per la vittoria. Non sono del tutto soddisfatto della nostra prestazione, ma ovviamente siamo molto contenti del podio”.

Casale/Delorme non sono state le uniche squadre ad essere rallentate da una foratura. Alizée Pottier e Manon Perrin nella seconda Corsa Rally Electric della FFSA Academy hanno dovuto cambiare le gomme due volte nella tappa 5, così come gli ungheresi Bendegúz Hangodi/Dániel Petrovszki, che hanno avuto non meno di cinque gomme a terra in totale.

Anche tre modelli Opel GSe hanno attirato molta attenzione da parte degli spettatori. Abilmente guidata dai team di rally francesi, la sportiva Astra GSe ha garantito la sicurezza nelle prove speciali come auto da corsa davanti ai partecipanti (valori combinati per Opel Astra GSe secondo WLTP: consumo energetico ponderato 17,8 kWh di elettricità/100 km più 1,3 l benzina/100 km; emissioni CO 2 30 g/km; CO 2 classe B. Con batteria scarica: consumo di carburante 6,2 l/100 km CO 2 classe E).

A metà stagione, le squadre dell’ADAC Opel Electric Rally Cup si recheranno in Stiria, in Austria, tra poco meno di quattro settimane. Il Rallye Weiz del 12 e 13 luglio ospiterà per la terza volta un round di qualificazione della prima coppa monomarca di rally elettrico al mondo.