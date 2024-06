Ferrari SF100, le foto spia di un “aggiornamento” della SF90

Paparazzi in azione per spiare una nuova Ferrari tutta da scoprire e, ovviamente, super “vestita” per non lasciare quasi nessuna informazione ai curiosi di professione. Recentemente, infatti, nei pressi di Fiorano, è stata avvistata una Ferrari che, stando a quello che dicono le ultime voci (e che si chiacchiera da tempo), potrebbe essere la nuova SF100.

Sulle strade di Fiorano, dunque, alcuni giornalisti avrebbero avvistato un prototipo di una Ferrari, un’erede importante e dalla grande responsabilità. Le recenti foto spia offrono un’anteprima di come potrebbe essere la prossima emozionante vettura del Cavallino Rampante.

Pare che Ferrari stia lavorando a un particolare “restyling” della SF90, vettura ormai lanciata nel 2019, un’altra era geologica se pensiamo a quello che si discute da un paio di anni tra transizione all’elettrico e nuove dinamiche sul mercato globale dell’auto.

Secondo alcune indiscrezioni, il frontale della nuova Ferrari SF100 sarà più sobrio rispetto al modello attuale. Saranno presenti nuovi fari slanciati, un po’ meno aggressivi rispetto a quelli della SF90. Il retro della SF100 manterrà invece una forte identità Ferrari, con una grande griglia posteriore e due enormi terminali di scarico. Per questi elementi l’auto metterà in mostra un aspetto improntato comunque alla tradizionale eleganza graffiante del marchio di Maranello. Il richiamo andrà senz’altro alle vetture da corsa di Le Mans e alla LaFerrari, note per le loro griglie di raffreddamento.

Anche i fanali posteriori dovrebbero essere appena modificati, con tecnologia LED e dimensioni maggiori rispetto a quelli della SF90. L’alettone posteriore, invece, sarà simile a quello di molti modelli Ferrari moderni. Il componente al posteriore sarà progettato per distribuire l’aria in modo uniforme sul retro dell’auto: in questo modo si permetterà alla futura SF100 di avere un finestrino posteriore più grande e una migliore aerodinamica, riducendo la resistenza all’aria.

Per concludere, la posizione ribassata del motore rende la vettura perfettamente predisposta per una versione spider, in linea con la tradizione Ferrari nello sviluppo di supercar che, successivamente, arrivano anche in versioni decappottabili.