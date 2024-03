Stellantis: dalla Cina l’ok alla JV con Leapmotor

Stellantis sta facendo un significativo passo avanti nell’ambito della sua alleanza strategica con Leapmotor, una delle principali società automobilistiche cinesi. Secondo indiscrezioni della Reuters, la Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le riforme avrebbe autorizzato la creazione di una joint venture tra i due costruttori, come parte degli accordi di collaborazione annunciati lo scorso ottobre.

La Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le riforme avrebbe autorizzato la JV tra Stellantis e Leapmotor

L’accordo prevede una serie di iniziative chiave, tra cui l’ingresso di Stellantis nell’azionariato di Leapmotor con una quota del 21%, oltre alla costituzione di un’impresa congiunta denominata Leapmotor International. In questa joint venture, il gruppo automobilistico deterrà il 51% del capitale e godrà di diritti esclusivi per l’esportazione, la vendita e la produzione dei prodotti Leapmotor al di fuori della Cina.

Questa autorizzazione da parte delle autorità cinesi rappresenta un importante traguardo per entrambe le società e getta le basi per una collaborazione più stretta e proficua nel settore automobilistico globale. Oltre al via libera cinese, Stellantis ha avviato le procedure di autorizzazione in altri mercati chiave, evidenziando l’ambizione di espandere la partnership su scala internazionale.

Tra le varie possibilità, si è parlato anche della potenziale produzione dei modelli Leapmotor in Italia, con Mirafiori che è stata indicata come una delle sedi candidate per ospitare la produzione. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali da parte del gruppo, questa prospettiva ha suscitato grande interesse e speculazioni sul futuro dell’industria automobilistica italiana.

L’eventuale produzione dei modelli Leapmotor in Italia rappresenterebbe un’opportunità significativa per l’economia locale e potrebbe contribuire a rafforzare la posizione di leadership di Stellantis nel settore automobilistico europeo. Tuttavia, resta da vedere se e quando tale progetto verrà effettivamente realizzato e quali saranno le implicazioni a livello di investimenti e occupazione.

In conclusione, l’alleanza tra Stellantis e Leapmotor segna un importante passo avanti nell’evoluzione del settore automobilistico globale, evidenziando la crescente interconnessione tra i mercati automobilistici di diverse regioni del mondo. Resta da seguire da vicino lo sviluppo di questa partnership e vedere quali nuove opportunità e sfide porterà nel futuro dell’industria automobilistica.