Nuova Alfa Romeo MiTo: ecco come sarebbe sulla base della nuova Lancia Ypsilon

Nuova Alfa Romeo MiTo è uno di quei modelli che molti tra i fan del Biscione sognano di vedere ma che di certo non arriverà. Il suo posto nel segmento B del mercato è stato infatti preso dal recente Alfa Romeo Junior. Non ci saranno dunque altre auto in questo segmento nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo MiTo su base della recente Lancia Ypsilon, un modello che non vedremo

Nonostante ciò sul web continuano ad aumentare le ipotesi sullo stile che avrebbe una nuova Alfa Romeo MiTo. Nelle scorse ore anche il creatore digitale di Foggia, Salvatore Lepore si è cimentato nell’immaginare quello che potrebbe essere il design di questo ipotetico modello. In questo caso come base dell’auto è stata scelta la nuova Lancia Ypsilon che come sappiamo ha fatto il suo debutto ufficiale lo scorso 14 febbraio a Milano e adesso è ordinabile in tutta la sua gamma.

In pratica l’artista ha fatto un mix tra la nuova Lancia Ypsilon e la recente Alfa Romeo Junior svelata lo scorso 10 aprile dallo storico marchio milanese. Considerato che le future auto del Biscione avranno numerosi elementi di design in comune con questo modello non stupirebbe affatto che anche una ipotetica nuova Alfa Romeo MiTo avrebbe le stesse caratteristiche.

Come dicevamo poc’anzi per al momento sono altri i piani che Alfa Romeo ha per arricchire la sua gamma. Proprio ieri alla 1000 Miglia 2024 il CEO del Biscione Jean Philippe Imparato ha confermato l’arrivo di un nuovo modello all’anno tra cui la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Alfa Romeo Giulia rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Mentre nel 2027 arriverà o una erede di Giulietta o un SUV di grandi dimensioni per conquisatre gli USA. Di una nuova Alfa Romeo MiTo purtroppo al momento non vi è alcuna traccia.