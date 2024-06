Stellantis Gigafactory Termoli: il progetto non è rinviato ma sospeso, sindacati infuriati

Da tempo si parla della Gigafactory di Termoli di Stellantis. In questa fabbrica si sarebbero dovute produrre le batterie delle future auto elettriche prodotte nel nostro paese e non solo. nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che il progetto era stato stato posticipato dalla joint venture ACC. Oggi però durante un incontro al Mimit a cui hanno partecipato responsabili dell’azienda, sindacati e istituzioni si è capitato che in realtà non si tratta di un rinvio ma di una vera e propria sospensione.

Sospeso il progetto della Gigafactory di Termoli: i sindacati sul piede di guerra

A proposito del destino della Gigafactory di Stellantis a Termoli, Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr hanno scritto un comunicato in cui affermano: “L’atteggiamento elusivo mostrato oggi da Acc al ministero lascia intendere che il progetto per la gigafactory a Termoli non è stato solo posticipato di qualche mese, ma è stato messo in pausa almeno fino a fine anno, senza garanzie per ciò che riguarderà il futuro”.

ACC, joint venture di cui fa parte Stellantis e che gestisce il progetto ha dichiarato di non essere disponibile a portare avanti discussioni in merito almeno fino a fine anno. I motivi di questo stop sarebbero il rallentamento della domanda per i veicoli elettrici e alcuni aggiornamenti tecnologici di cui necessitano le batterie che dovrebbero essere prodotte nella futura gigafactory di Termoli.

I sindacati sollecitano il governo a intervenire affinché Acc riveli le proprie strategie, considerando anche i quasi 400 milioni di incentivi pubblici in gioco. Richiedono inoltre a Stellantis di assumersi le proprie responsabilità, specificando quali motori verranno prodotti a Termoli e per quanto tempo, poiché le rassicurazioni ricevute non sono supportate da impegni produttivi concreti. Si prevede un ulteriore incontro a settembre, ma i sindacati insistono sulla necessità di chiarezza riguardo Termoli nel contesto più ampio dell’industria automobilistica, aspettandosi azioni da parte della presidenza del Consiglio nelle prossime settimane.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione a proposito della futura Gigafactory di Termoli che a questo punto non è così sicura come sembrava. Tra l’altro questa situazione è opposta a quella delle altre due fabbriche di batterie in Europa. Quella di Douvrin in Francia è stata inaugurata circa 1 anno fa e a breve la stessa sorte dovrebbe toccare anche a quella di Kaiserslautern in Germania. Dunque solo quella di Termoli sta avendo problemi.