Trattative interrotte per la gigafactory di Termoli, ACC stoppa tutto

Niente gigafactory a Termoli per adesso. Pare che ci saranno ritardi. Il produttore europeo di batterie per auto ACC, azienda di proprietà di Stellantis, Mercedes e TotalEnergies, ha annunciato di dover cambiare la propria strategia di fornitura di batterie per veicoli elettrici a basso costo,. All’interno del suo rinnovato piano aziendale c’è anche la posticipazione della costruzione della gigafactory a Termoli.

In un comunicato, l’azienda ha spiegato la sua decisione, presa in risposta ai cambiamenti nel mercato automobilistico. Anche se si dice spesso che non può dipendere tutto dal mercato attuale, dalla contingenza, ma che ci vogliono “investimenti guardando al lungo periodo”, serve anche osservare alcuni dati reali. Siamo in una fase molto complessa, appena iniziata probabilmente, che vede una crescente domanda di veicoli elettrici più economici.

Per questa nuova fase (di già, in pochi anni), “sarà necessaria una nuova fase di ricerca e sviluppo nei prossimi mesi per poter industrializzare prodotti più accessibili”, così come comunica ACC. L’azienda ha dichiarato l’intenzione di aggiornare la propria tempistica industriale e la strategia da implementare, compreso il fattore Termoli. Le trattative sui dettagli per lo stabilimento italiano sono state quindi riprogrammate “per la fine del 2024 e inizio 2025, dando il tempo necessario per condurre gli studi necessari a apportare gli adattamenti al progetto industriale”, come afferma il comunicato.

Ben due anni fa ACC aveva annunciato l’apertura della gigafactory a Termoli, sulla costa adriatica italiana, in provincia di Campobasso. L’ingresso di Mercedes come azionista di ACC aveva portato con sé grandi ambizioni per lo sviluppo dei veicoli elettrici, spingendo la capacità produttiva delle linee di assemblaggio dell’azienda produttrice di batterie per veicoli elettrici.

Il comunicato di ACC, nel 2022, annunciava con grande ottimismo l’avvio di questa gloriosa operazione industriale. “Non è stato solo il fascino della Dolce Vita a portarci a Termoli. Dopo aver valutato attentamente le nostre opzioni, abbiamo accolto la proposta di Stellantis di sviluppare il nuovo stabilimento a Termoli, in Molise, nel sito dello stabilimento di produzione FCA nato nel 1972 e specializzato in motori e trasmissioni”. A metà del 2024, siamo davanti a un rinvio perché il mercato sarebbe cambiato rapidamente.