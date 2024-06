Fiat, Jeep e Ram in evidenza alla 18esima edizione del Bahia Farm Show

Il gruppo Stellantis sarà uno dei protagonisti della 18a edizione del Bahia Farm Show, la più grande fiera di tecnologia e business agricolo nel Nord e Nordest del Brasile. Durante l’evento, l’azienda presenterà la propria gamma di prodotti dei marchi Fiat, Jeep e Ram per soddisfare le esigenze dell’agroalimentare, per un totale di 17 modelli esposti. Oltre a conoscere nel dettaglio i veicoli che compongono la gamma dei tre marchi, durante l’evento il pubblico potrà usufruire anche di condizioni di acquisto speciali.

Il Bahia Farm Show si svolgerà dall’11 al 15 giugno, dalle 8 alle 18, sulle rive della BA 020/242, km 535, a Luís Eduardo Magalhães (Bahia), con la previsione di accogliere circa 100 mila persone in cinque giorni. Fiat sarà presente al Bahia Farm Show con 9 modelli. I visitatori dell’evento potranno dare un’occhiata più da vicino praticamente all’intera gamma di pick-up del marchio, con Strada, Toro e il Titano recentemente lanciato, oltre alla linea Professional, con Scudo e Ducato, oltre al Fiorino. Nello stand saranno presenti anche le compatte Mobi e i SUV Pulse e Fastback.

Frutto di una partnership strategica con New Holland, Fiat, in collaborazione con Mopar, ha sviluppato una show car che sarà esposta presso lo stand di PME Máquinas, la concessionaria che rappresenta New Holland all’evento. Anche Jeep, marchio di riferimento nel campo dei SUV, sarà presente al Bahia Farm Show e porterà all’evento modelli icona nelle loro categorie, oltre a promuovere la linea Jeep Gear, che offre numerosi accessori esclusivi.

Compass sarà rappresentata dalle versioni Longitude e Blackhawk mentre Commander sarà presente con la versione Blackhawk. La Jeep Renegade, nella versione Longitude, si unisce all’iconica Wrangler Rubicon per completare il portfolio del marchio che è sinonimo di avventura e fuoristrada.

Ram, uno dei marchi più desiderati nel mondo agricolo, non poteva mancare al Bahia Farm Show. Il marchio sarà presente all’evento con il suo portafoglio di pick-up senza precedenti: Rampage R/T, Rebel e Laramie; 1500 limitato; 2500 Laramie; e il 3500 Longhorn.

Oltre ai modelli esposti, i visitatori della fiera potranno vedere condizioni esclusive e un’azione speciale in collaborazione con Yamaha: una moto sarà esposta nel pianale di uno dei pickup Ram. Nell’ambito di un’altra partnership strategica con Case IH, il marchio porterà all’evento una Rampage Laramie Flame Red, con adesivi esclusivi sui lati del pianale del pickcup e sul cofano posteriore con il logo CASE IH, che sarà in mostra al Maxum stand, concessionaria che rappresenta Case IH. Nella location saranno esposti anche i prodotti Ram Store per consentire agli appassionati dell’universo Ram di acquistare gli accessori del brand.