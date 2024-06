Stellantis: presto le elettriche del Gruppo costeranno meno

Fra gli imperativi assoluti nell’approccio alla vendita dei nuovi veicoli elettrici c’è sicuramente quello legato alla gestione dei costi, utili per intervenire sul prezzo di listino. Un passaggio particolarmente importante anche per Stellantis che guarda a una concreta riduzione dei prezzi delle sue prossime auto elettriche. L’intervento del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, per andare verso questa direzione, dovrebbe essere legato alla necessità di guardare verso altri fornitori

Durante la recente visita del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, presso lo stabilimento del Gruppo con sede a Melfi il numero uno del Gruppo automobilistico si è infatti espresso in questi termini discutendone con alcuni giornalisti. Proprio Tavares ha infatti ammesso che ogni volta che i fornitori non vanno alla stessa velocità dei costruttori allora questi ultimi guardano a tutta una serie di vantaggi legati all’in-sourcing. In questo modo Tavares ha ammesso di cominciare a pensare alla necessità di realizzare internamento quanto in precedenza veniva esternalizzato. Di conseguenza, secondo quanto riportato ad esempio da Automotive News Europe, Stellantis (e anche altri gruppi automobilistici e costruttori) starebbe esercitando forti pressioni sui propri fornitori; l’obiettivo è quello di ottenere riduzioni dei costi utili a contenere i prezzi finali delle prossime elettriche del Gruppo.

Al centro delle preoccupazioni di Stellantis ci sarebbe la sempre più pressante concorrenza cinese

Le possibili decisioni che vanno verso questa direzione ragionano sulla sempre più pressante concorrenza cinese nei confronti dell’auto elettrica. La concorrenza dei costruttori orientali appare infatti sempre più consistente, in accordo con prezzi di listino sempre più competitivi che di anno in anno dovrebbero risultare sempre più indirizzati verso collocazioni al ribasso. Perlomeno senza considerare adesso le possibili derivanze dei futuri dazi europei che l’UE dovrebbe mettere sul campo proprio nei confronti dei costruttori cinesi.

Carlos Tavares

Ricordiamo che oggi Stellantis collabora con molteplici fornitori nella gestione dei livelli produttivi legati ai suoi veicoli elettrici. Tuttavia Carlos Tavares ha ammesso che i partner del Gruppo stanno adeguando i livelli di investimento per ciò che riguarda le batterie dei veicoli elettrici per soddisfare la domanda di queste nuove motorizzazioni. Discutendo proprio a Melfi, il CEO di Stellantis ha ammesso che presso lo stabilimento in provincia di Potenza verranno prodotti anche veicoli elettrici, sebbene bisognerà rivedere i costi soprattutto per ciò che riguarda quelli energetici.