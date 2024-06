Fiat Panda: in attesa della nuova generazione anche a maggio è leader di mercato in Italia

In attesa dell’arrivo della nuova generazione che sarà presentata il prossimo 11 luglio l’attuale generazione di Fiat Panda continua a stupire. Anche a maggio la popolare utilitaria della principale casa automobilistica italiana si conferma l’auto più venduta in assoluto in Italia. In totale il modello di Fiat ha ottenuto ben 8.806 immatricolazioni nel nostro paese.

Anche a maggio Fiat Panda si conferma leader del mercato auto in Italia

Sebbene sia ancora leader doppiamo registrare però un leggero calo rispetto ai mesi scorsi quando Fiat Panda aveva sempre superato quota 10 mila unità immatricolate nel nostro paese. Ad ogni modo se consideriamo i primi 5 mesi dell’anno la vettura di Fiat è nettamente in testa nella classifica delle auto più vendute del nostro paese con un totale di 53.439 unità, più del doppio rispetto alla seconda classificata e cioè la Dacia Sandero che di immatricolazioni invece ne ha ottenute 26.166. Da segnalare inoltre sempre a proposito di Stellantis il terzo posto di Citroen C3 con 21.660 unità immatricolate e il quarto posto di Lancia Ypsilon con 20.539.

Ricordiamo che Fiat Panda è stata confermata almeno fino al 2029. La sua produzione dunque continuerà presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, dove come sappiamo vengono prodotte anche Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet, parallelamente alla nuova generazione che invece come sappiamo sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac dove fino a qualche tempo fa veniva prodotta la Fiat 500L.

Insomma le probabilità che questa auto nonostante l’età sia protagonista del mercato auto del nostro paese ancora per molto tempo sembrano essere assai elevate. Del resto parliamo di una vettura che da sempre viene apprezzata in Italia per un rapporto qualità prezzo davvero interessante. La speranza di Stellantis ovviamente è che anche la nuova generazione possa avere la stessa carriera e a fare anche meglio a livello internazionale.