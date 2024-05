DS Automobiles: la Formula E banco di prova per l’elettrificazione della sua gamma

Il campionato ABB FIA Formula E è una competizione rigorosa e altamente competitiva, dove anche il minimo miglioramento in termini di affidabilità, prestazioni e velocità può fare la differenza tra vincere e perdere. In questo ambito sportivo, DS Automobiles può vantarsi di essere uno dei marchi più premiati, con due titoli mondiali piloti e costruttori.

Per DS Automobiles l’elettrificazione rappresenta una nuova prospettiva in termini di prestazioni, design, adrenalina al volante e sviluppo sostenibile

A prima vista, le spettacolari monoposto che gareggiano sui circuiti di tutto il mondo non sembrano avere molto in comune con un SUV come la DS 3 o la DS 7, o con una berlina di fascia alta come la DS 4 o la DS 9. Ma come spesso accade nella vita, l’essenziale è invisibile agli occhi. E l’essenziale è il lavoro che sta dietro alle prestazioni di un veicolo da competizione come la DS E-TENSE FE 23 Gen 3, i cui progressi finiscono per raggiungere le auto premium del marchio in un periodo compreso tra 5 e 8 anni.

Il veicolo con cui DS Automobiles gareggia per la vittoria nella categoria regina del motorsport elettrico sviluppa una potenza totale di 800 CV (600 kW) grazie ai suoi due motori elettrici: un motore anteriore da 250 kW per la frenata e un motore posteriore da 350 kW per la propulsione. Raggiunge una velocità massima di 284 km/h, adatta ai circuiti urbani dove si svolge l’ePrix, e recupera circa il 40% della sua energia rigenerando la carica della batteria durante le frenate e le decelerazioni. Raggiunge l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi. In una competizione così ravvicinata come la Formula E, l’efficienza è essenziale. Nei motori utilizzati nel DS E-Tense FE 23 Gen 3 è stata raggiunta un’efficienza del 98%, il che significa che viene utilizzata praticamente tutta la carica e non si perde quasi nulla tra la batteria e il motore.

Per raggiungere questi numeri è stato necessario avanzare significativamente nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie completamente nuove. Alcuni di essi, come la stazione di ricarica da 600 kW che permette di ricaricare questo veicolo in soli 30 secondi, saranno disponibili sulle tratte nel medio termine.

L’esperienza accumulata da DS Performance sin dalla sua prima vittoria nel 2016 ha permesso loro di selezionare le migliori opzioni per ciascuno dei suoi modelli di serie in termini di numero di velocità, tipi di motore ed equilibrio tra coppia e potenza. Sebbene i componenti di una monoposto e di un’auto stradale siano diversi, la loro architettura e il processo di progettazione sono identici. La Formula E continua a contribuire allo sviluppo della gamma E-TENSE di DS Automobiles.

Un trasferimento tecnologico che va di pari passo con la scelta della migliore architettura. La forza del team DS Penske sta nell’aver sviluppato uno dei migliori software di gestione dell’energia tra tutti i team di Formula E Se il motore e l’inverter elettronico sono i componenti principali del sistema, la differenza rispetto ai concorrenti sta nel software che li controlla. Queste soluzioni, in continua evoluzione durante tutta la stagione sportiva, offrono un’esperienza pienamente applicabile alla gestione dell’energia nei veicoli standard, siano essi completamente elettrici o ibridi plug-in.