Jeep Experience: grande successo per i primi tre appuntamenti

I primi tre incontri “Jeep Experience” sono stati un successo strepitoso, con una partecipazione entusiasta del pubblico. Questi eventi davvero eccezionali sono stati organizzati in partnership con le concessionarie Jeep Autolocatelli, Autotorino e Autosile. In questo momento cruciale di transizione energetica, le concessionarie italiane rappresentano un punto di riferimento importante per aiutare le persone a fare la scelta migliore e più adatta alle loro esigenze.

Jeep Experience: tre appuntamenti indimenticabili per i fan di Jeep

I prossimi appuntamenti sono già stati pianificati: il 8 giugno con Central Car a Perugia, il 14 giugno con Bossoni a Brescia, il 18 giugno con Maldarizzi a Bari e il 23 giugno con RDA a Roma. Questi eventi esclusivi hanno dato agli appassionati del marchio l’opportunità di sperimentare di persona le eccezionali prestazioni dei modelli Jeep Wrangler 4xe e Jeep Grand Cherokee 4xe in contesti premium.

Nelle esperienze “Jeep Experience”, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le capacità fuoristrada dei veicoli Jeep su percorsi progettati appositamente per mettere in evidenza le loro caratteristiche tecniche e la resistenza dei modelli iconici. La guida si è svolta in scenari naturali stupefacenti, consentendo agli ospiti di immergersi nella bellezza della natura mentre provavano la potenza e la flessibilità delle Jeep.

Novella Varzi, in qualità di Country Manager di Jeep Italia, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti del successo ottenuto con i “Jeep Experience” e dell’entusiasmo dimostrato dai nostri concessionari, così come dalla risposta positiva dei nostri affezionati clienti Jeep e dei nuovi acquirenti nel nostro target di riferimento. Questo evento ha offerto ai nostri clienti l’opportunità di abbracciare appieno l’essenza del marchio Jeep, concentrando l’attenzione in particolare sulla nostra ammiraglia, la Grand Cherokee. Unendo l’emozione della guida off-road con un’accoglienza esclusiva, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza autentica e coinvolgente. È stata un’occasione straordinaria per immergersi nell’universo Jeep, esplorando i nostri modelli più iconici e scoprendo la vasta gamma di opzioni disponibili, tutte improntate alla libertà di scelta.”