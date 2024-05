Stellantis, Carlos Tavares: “Inizio anno difficile ma miglioriamo mese dopo mese”

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, durante la 40esima Annual Strategic Decisions Conference di Bernstein, ha parlato del difficile momento che la sua azienda sta vivendo con un inizio di 2024 molto ma molto difficile. Il numero uno del gruppo automobilistico ha dichiarato: “All’inizio dell’anno, ci siamo trovati ad affrontare un mercato più competitivo e ostico. Durante il primo trimestre, questo contesto ha visto un’accentuazione della competizione, mentre noi dovevamo adattare le nostre scorte. Sebbene sia stato un avvio d’anno difficile, stiamo gradualmente uscendo da questa fase e ci apprestiamo a introdurre nuovi prodotti sul mercato nel corso del primo semestre.”

Tavares ha spiegato che il primo semestre è un periodo dedicato alla preparazione per il lancio di nuovi prodotti, previsti per essere altamente redditizi. Quest’anno è caratterizzato da una fase di transizione, con un mercato più competitivo, che ha avuto un avvio complicato ma che sta mostrando segni di miglioramento nel corso dei mesi. Ha sottolineato il grande potenziale guardando ai multipli. Secondo il CEO di Stellantis, è chiaro che risolvere i problemi operativi rimanenti è cruciale per raggiungere l’eccellenza operativa desiderata

Secondo Tavares, “le decisioni strategiche che abbiamo preso sono corrette e non le cambierei. Anche se affrontare i problemi operativi può essere difficile quando si presentano, siamo capaci di identificarli e sviluppare contromisure per risolverli, e stiamo procedendo in questa direzione. La nostra strategia è definita con chiarezza e sta dimostrando di funzionare.”

“Fino ad ora, possiamo dire che i risultati di Stellantis superano di gran lunga le nostre aspettative al momento della fusione tra FCA e PSA. È stato un viaggio straordinario, e i risultati parlano da soli. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che Stellantis è ancora alle prime fasi, come un bambino di tre anni. Abbiamo compiuto molti progressi, ma c’è ancora del potenziale da realizzare”, ha dichiarato Tavares. Ha sottolineato che “il percorso finora è stato impegnativo ma gratificante, evidenziando un equilibrio tra gli sforzi profusi e i risultati ottenuti. All’inizio non avremmo mai immaginato di creare il terzo produttore di auto al mondo, eppure ci siamo riusciti.”

Tavares ha indicato che “ci sono molte opportunità da sfruttare, specialmente negli Stati Uniti, dove il potenziale è praticamente illimitato. Stiamo intensificando i nostri sforzi nel settore dell’elettrificazione. Crediamo di avere una comprensione del mondo forse più approfondita dei nostri concorrenti, anche grazie alla diversità della nostra squadra, composta da individui provenienti da ogni angolo del globo.”