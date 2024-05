Nuova Fiat Dino Spider: il suo ritorno avrebbe del clamoroso

Nuova Fiat Dino Spider che vi mostriamo in questo articolo è una elaborazione grafica di Tommaso D’Amico, architetto e designer che in un video pubblicato sul suo canale di YouTube ha proposto la sua personale interpretazione di come potrebbe essere questa auto in caso di un clamoroso ritorno. Secondo l’autore di questo render si tratterebbe di una vettura destinata agli utenti più esigenti che preferiscono un’auto di classe dal cuore sportivo. La prima “Dino” della FIAT ad essere presentata fu, nella primavera del 1966, la spider, una due posti secchi disegnata da Pininfarina e non priva di similitudini estetiche con i modelli Dino Ferrari.

In un video viene immaginata come sarebbe una nuova Fiat Dino Spider

Ricordiamo che Pininfarina non si è occupato solo dello stile di questa auto ma anche della costruzione del modello presso i suoi stabilimenti. Nel 1969 le varie versioni vennero aggiornate e potenziate. La produzione cessò nel 1972 e nessun modello ne raccolse l’eredità. Al momento non vi sono notizie dell’arrivo di una nuova Fiat Dino Spider è sembra assai improbabile che ciò possa avvenire dato che ormai auto di questo tipo vengono considerate di nicchia estrema. Ad ogni modo l’idea di questo render è assai apprezzabile e sicuramente stuzzicherà la fantasia di molti dei fan della principale casa automobilistica italiana.

Le dimensioni della nuova Fiat Dino Spider di questo render crescono leggermente rispetto al modello originale a beneficio di un passo maggiore, abitabilità interna e capacità di bagagliaio, naturalmente prevedendo, materiali d’avanguardia e super tecnologia sia per selleria e rivestimenti che per meccanica e carrozzeria. All’interno, la plancia strumenti è corredata di una vasta serie di optional di ultima generazione. Per questo gioiello, sulla base delle moderne tecnologie l’autore di questo rendere ipotizza la presenza un motore 2.2 TURBO benzina da 280 CV AT Q4, con cambio automatico e trazione RWD.