Officine Fioravanti presenta il reparto Evoluzioni Tecniche: ecco le Alfa Romeo 8C Competizione e Ferrari 512 BB

In casa Officine Fioravanti, l’atelier con sede a Coldrerio in Svizzera, il fine settimana dell’iconico Concorso d’Eleganza di Villa d’Este ha rappresentato l’occasione propizia per presentare il nuovo reparto noto come Evoluzioni Tecniche svelando le prime due vetture sviluppate sotto questa direzione. Si tratta dell’Alfa Romeo 8C Competizione e della Ferrari 512 BB; entrambe saranno affiancate alla Testarossa Restomod presentata a suo tempo dall’atelier svizzero. Allo stesso tempo il reparto Evoluzioni Tecniche di Officine Fioravanti avrà pure l’obiettivo di personalizzare ogni veicolo fornito dai propri clienti, per realizzare un progetto unico e quindi un veicolo su misura.

La volontà del nuovo reparto dell’atelier svizzero sarà quello di concentrarsi su veicoli iconici e aggiornarli dal punto di vista tecnico, esaltandone le prestazioni in base ai desideri di ogni singolo cliente.

Il reparto di Officine Fioravanti ha completamente rivisto l’Alfa Romeo 8C Competizione

La prima vettura scelta dalle Evoluzioni Tecniche di Officine Fioravanti è un’esclusiva Alfa Romeo 8C Competizione ricadente nel ristretto parterre di soli 500 esemplari in edizione limitata prodotti dal Biscione nel 2007, ora ribattezzata 8C M.

Sebbene siano risicate le informazioni finora disponibili, si sa che sulla 8C Competizione Officine Fioravanti si concentrerà sul cambio automatico robotizzato disponibile sulla sportiva del Biscione sostituendolo con un elemento manuale a 6 rapporti. In questo modo verrà rivista la gestione elettronica del motore e anche l’impianto di scarico, pure in accordo con l’introduzione di un impianto frenante carboceramico e un nuovo assetto regolabile a controllo elettronico di casa Ohlins.

Verranno installati anche degli inediti sedili in monoscocca di fibra di carbonio omologati FIA e sviluppati con LMT (Laboratori Meccanica Torino) utili a ridurre il peso alla bilancia. Novità si concentreranno anche sul propulsore che beneficerà di una revisione completa e di qualche aggiornamento non meglio specificato.

La Ferrari 512 BB sarà interessata da migliorie utili per rivedere l’affidabilità

Differente è invece apparso l’approccio destinato alla Ferrari 512 BB proposto da Officine Fioravanti. L’atelier svizzero ha lavorato, in questo caso, principalmente sull’affidabilità del mezzo. Ciò per preservare alcune caratteristiche che invece contraddistinguono da sempre questo modello iconico risalente agli Anni Settanta.

La ricerca di una migliore affidabilità deriva dall’adozione di un nuovo impianto elettrico che sfrutta soluzioni dei nostri giorni per migliorarne l’efficienza, rendendola maggiormente adatta all’utilizzo quotidiano e nelle lunghe tratte. La linea dell’auto e gli interni non subiranno revisioni stilistiche, mentre tutte le modifiche tecniche praticabili risulteranno sempre reversibili; il motore adotterà l’alimentazione a iniezione mediante elementi ricavati dal pieno che riprendono le forme dei vecchi carburatori.