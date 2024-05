ADAC Opel Electric Rally Cup: l’austriaco Luca Pröglhöf vince il Rally ELE

Con la vittoria dell’austriaco Luca Pröglhöf si è conclusa l’emozionante apparizione come ospite dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” nell’ambito del Rally ELE nei Paesi Bassi. Dopo 12 prove speciali rese ancora più difficili dalle condizioni meteorologiche avverse, il 24enne e la sua copilota Christina Ettel avevano solo 8,8 secondi di vantaggio sulla coppia spagnola Alex Español Jove/Patricia Sáiz Ruiloba sulla loro Opel Corsa Rally Electric. Al terzo posto, i fratelli francesi Anthony e Adrien Rott hanno continuato la loro tendenza al rialzo e hanno festeggiato il loro primo podio nella prima coppa monomarca di rally elettrico al mondo. L’equipaggio femminile francese Emma Chalvin/Emy Ailloud-Perraud si è rallegrata per un ottimo quarto posto alla fine.

Seconda gara dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2024

“Sono davvero felice di aver vinto questo rally davvero impegnativo”, ha detto raggiante Pröglhöf. “Il primo giorno sono stato un po’ troppo cauto data la forte pioggia. Sabato il feeling in macchina è stato ottimo fin dall’inizio. I test notturni di entrambi i giorni sono stati particolarmente divertenti e hanno dimostrato che il lavoro di squadra tra me e Christina funziona bene. Anche se, come al solito, non me lo dice mai, quindi non so quale sia la situazione, lo noto continuamente: siamo davanti, ma è incredibilmente stretto. Il risultato finale ha confermato questa impressione.” Con la vittoria Pröglhöf è passato in testa anche nella classifica intermedia.

Dopo la terzultima prova, Pröglhöf ed Español erano ancora in testa contemporaneamente, ma poi lo spagnolo ha perso 17 secondi nel circuito successivo e non è riuscito a recuperare completamente questo gap fino al traguardo. “Abbiamo commesso un piccolo errore lì”, ha ammesso Español. “Sono comunque contento della nostra prestazione. Abbiamo migliorato rispetto all’inizio e ora stiamo ottenendo di più da noi stessi e dalla macchina. Tutto quello che posso dire è: la Corsa Rally Electric e la Cup sono divertenti”.

Con i migliori tempi nel WP5 e nel WP8 e una prestazione brillante e pulita durante l’intero rally, i fratelli Rott hanno dimostrato di aver finalmente raggiunto la vetta della ADAC Opel Electric Rally Cup. “Spero che la tendenza continui”, ha riso il pilota Anthony Rott. “È molto stretto lassù. Ma sentiamo che possiamo tenere il passo. Le cose sono andate molto bene, soprattutto sotto la pioggia.”

Anche Emma Chalvin era tutta sorridente dopo il suo quarto posto: “Sono davvero contenta del nostro rally. L’obiettivo principale in queste condizioni avverse di bagnato, fango e oscurità era quello di mantenere l’auto sulla strada e non commettere errori gravi. Naturalmente abbiamo anche tratto vantaggio da alcuni errori dei concorrenti, ma come dice il proverbio: per arrivare primo devi prima arrivare. Quindi Emy e io abbiamo cercato di non correre rischi inutili. Ci siamo riusciti bene. Sono molto soddisfatto.”

Tuttavia, due squadre che erano sul podio all’inizio della stagione a Sulingen sono state sfortunate. In testa, gli ungheresi Bendegúz Hangodi e Dániel Petrovszki sono rimasti bloccati nella terza prova speciale dopo una corsa innocua nello stesso fosso fangoso che era già stato fatale alle francesi Alizée Pottier/Joanna Verdier nella fase di partenza. Quando la Corsa Rally Electric ha potuto essere rimessa in pista dallo staff della pista, il periodo di attesa era scaduto e ad entrambe le squadre era stata inflitta una penalità di 20 minuti ciascuna.

I vincitori di apertura Christian Lemke/Jan-Eric Bemmann hanno continuato a lottare per le prime posizioni dopo il loro miglior tempo nella PS1 quando il loro veicolo è uscito nel primo test di sabato (WP5) con un problema causato dall’ingresso di acqua. Nonostante l’errore nel servizio sia stato trovato e corretto, non erano più possibili più del decimo posto e del terzo posto nella Power Stage finale.