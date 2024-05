Stellantis punterà sui SUV e non sui pickup per lanciare l’ibrido in Sud America

I 14 miliardi che Stellantis investirà nello stabilimento Fiat di Betim e i 13 miliardi nello stabilimento Jeep di Goiana includeranno la produzione dei primi microibridi e ibridi del gruppo in Brasile. Mentre Fiat Pulse e Fastback sono in testa nella corsa all’elettrificazione, altri modelli resteranno fuori dalla festa: ci riferiamo ai pick-up Fiat Toro e Ram Rampage.

Per lanciare l’ibrido in Sud America Stellantis partirà dai SUV mentre per il momento l’elettrificazione non riguarderà i pickup

In una conferenza stampa lunedì scorso, Emanuele Cappellano, amministratore delegato di Stellantis per il Sud America, ha escluso che i veicoli commerciali leggeri possano essere elettrificati in questa fase iniziale. “Ci sono segmenti come i pikcup che, al momento, funzionano ancora bene con la sola combustione “, ha detto Cappellano.

Dunque saranno Fiat Pylse e fastback i modelli su cui Stellantis punterà per lanciare le prime unità ibride in Sud America. La speranza è che questa possano essere accolte bene dai propri clienti con il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares che anche in Sud America intende elettrificare la gamma dei suoi modelli anche se più lentamente rispetto a quanto avverrà in Europa e Nord America.

Ricordiamo che una delle prime auto elettriche di Stellantis ad essere lanciata in quel continente sarà la nuova Fiat Panda che qui da noi sarà presentata a luglio e che poi arriverà sul mercato in autunno. Per quanto riguarda l’America Latina questo modello dovrebbe avere un nome diverso. Forse si chiamerà nuova Fiat Uno ma non si esclude il nome di nuova Fiat Argo. Il suo debutto in quella regione avverrà nel corso del 2025.