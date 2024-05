Jeep continua ad aumentare le sue vendite in un mercato importante

Le vendite di vetture Jeep sono aumentate del 77% nell’aprile 2024 in Polonia, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, la quota di mercato è aumentata allo 0,59% (+0,17 pp.). Un risultato impressionante quello registrato dalla mitica Wrangler, le cui vendite quest’anno sono aumentate del 193%, e nel solo aprile ben undici volte rispetto al 2023.

Continuano a crescere le vendite di Jeep in Polonia

Ottimi risultati il ​​mese scorso raggiunti anche dai Suv: la compatta Compass (108 unità, +104%) e la cittadina Avenger prodotta a Tychy (77 unità, +97%). Dall’inizio di gennaio sono stati venduti complessivamente 921 SUV con griglia a sette slot, ovvero il 31% in più rispetto al periodo gennaio-aprile 2023. Al risultato delle vendite ha contribuito la popolarità del finanziamento Simply Drive, un’offerta di abbonamento per imprenditori.

Il modello Jeep più venduto quest’anno rimane la Compass, con 416 unità già sulle strade polacche da gennaio ad aprile. Il risultato dà un aumento delle vendite del 23% rispetto allo scorso anno. Progettato pensando alle avventure urbane e fuoristrada, il bestseller del marchio americano si inserisce nel segmento C-SUV più popolare in Polonia. La vettura è disponibile sia nella versione Plug-In Hybrid 4xe con potenza di 190 o 240 CV con trazione 4×4, sia nella più recente e-Hybrid.

La tecnologia Plug-in Hybrid 4xe combina due sistemi: trazione elettrica e motore a combustione, garantendo le leggendarie prestazioni Jeep. Il sistema di controllo ibrido coordina la perfetta integrazione delle fonti di alimentazione, ottimizzando le prestazioni in una varietà di condizioni di guida e garantendo un avviamento pulito e privo di emissioni. L’interno con l’intuitivo sistema multimediale Uconnect con touchscreen Ultra HD da 10,25 pollici e sedili in pelle ventilata nelle versioni Summit e Trailhawk riflette lo slogan “la quintessenza del comfort”.

Il modello più recente del marchio, Jeep Avenger, è diventato il secondo leader nelle vendite. Dall’inizio dell’anno sulle strade polacche sono circolate 310 unità di questo SUV cittadino. Da gennaio, le vendite della prima Jeep prodotta in Polonia sono aumentate di un impressionante 400% rispetto al 2023. Il modello offre attualmente tre sistemi di propulsione: il 1.2 Turbo benzina da 100 cavalli, l’e-Hybrid 1.2 Turbo e un motore completamente elettrico con una potenza di 156 CV e una batteria con un’autonomia fino a 600 km nel ciclo urbano WLTP.

Il podio è chiuso dal leggendario fuoristrada Jeep Wrangler, che ha ottenuto un aumento significativo delle vendite in aprile rispetto allo scorso anno. Dall’inizio di gennaio ad aprile di quest’anno sono state immatricolate 79 di queste auto con un aumento del 193% rispetto allo stesso periodo del 2023. La leggenda del mondo fuoristrada è disponibile in Polonia in versione benzina e nell’ultima 4xe Plug-in Hybrid. Un’auto con trazione ibrida è l’incarnazione del multitasking che, pur deliziando con il suo aspetto rinnovato, rimane fedele alle sue radici. Wrangler offre un parabrezza pieghevole, varie configurazioni del tetto e porte rimovibili che ti permettono di provare la vera libertà.

“L’interessante offerta di finanziamento Simply Drive recentemente introdotta ha contribuito a ottimi risultati di vendita in aprile. L’offerta rivolta agli imprenditori comprende, tra gli altri: modelli Jeep iconici dei segmenti automobilistici più desiderabili sul mercato polacco: Avenger, Compass e Wrangler”, ha affermato Adam Męciński, direttore del marchio Jeep in Polonia.