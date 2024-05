Stellantis trasmetterà in webcast l’Investor Day il 13 giugno

Arrivano novità importanti a proposito di Stellantis. L’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, il direttore finanziario Natalie Knight e altri membri del top executive team condivideranno il punto di vista sul mercato dinamico e stimolante del gruppo e su come l’azienda sia ben posizionata per competere nel settore leadership allo Stellantis Investor Day giovedì 13 giugno alle 8:00 EDT / 14:00 CEST ad Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti

Il 13 giugno ad Auburn Hills si svolgerà lo Stellantis Investor Day che potrà essere seguito in streaming

La società attraverso un comunicato apposito pubblicato nelle scorse ore ha pure annunciato che per guardare l’evento dal vivo, sarà possibile visitare il seguente collegamento al webcast: https://stellantis-ir-day-june-13-2024.open-exchange.net/registration. I dettagli per seguire lo Stellantis Investor Day sono disponibili anche nella sezione Investitori del sito web aziendale della Società ( www.stellantis.com ) dove si prevede che il materiale di presentazione sarà reso disponibile il giorno dell’evento. Per coloro che non possono partecipare alla sessione dal vivo, dopo l’evento sarà accessibile un replay registrato.

Vedremo dunque che novità saranno comunicate il prossimo 13 giugno da parte dei vertici di Stellantis agli investitori del gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe che ha iniziato così così il suo 2024 ma che si spera possa migliorare man mano che ci inoltriamo in questo anno che sarà davvero ricco di novità per l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares con tutta una serie di nuove auto che devono ancora essere svelate a partire dalla nuova Fiat Panda che conosceremo il prossimo 11 luglio 2024.