Carlos Tavares: “La battaglia con le case cinesi in Europa sarà davvero dura”

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares prevede una battaglia dura nei prossimi anni in Europa contro le case automobilistiche cinesi. Da queste battaglie secondo il numero uno del gruppo automobilistico potrebbero derivare conseguenze sociali importanti. Parlando alla conferenza Reuters Events Automotive Europe ha detto che la guerra dei prezzi con i rivali asiatici sarà molto dura e difficile da vincere.

Carlos Tavares si prepara alla guerra di prezzi contro i cinesi ma pensa che i dazi siano dannosi

Carlos Tavares ha però anche aggiunto che quadruplicare i dazi sulle auto cinesi come stanno facendo negli Stati Uniti non rappresenta una soluzione ma anzi a lungo andare ciò potrebbe rappresentare una vera e propria trappola per il mercato nel suo insieme. I dazi sono considerati inutili in quanto potrebbero aumentare l’inflazione nelle regioni in cui vengono applicati, rischiando di influenzare negativamente le vendite e la produzione. Secondo il CEO di Stellantis, non ci troviamo in un periodo darwiniano, ma in una situazione attuale che richiede attenzione. Egli sottolinea che la competizione sui prezzi con i rivali asiatici sarà estremamente difficile.

La Commissione Europea prenderà una decisione preliminare sui potenziali dazi sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi il 5 giugno. Nonostante ciò, la posizione di Tavares su questo tema rimane chiara. Nonostante alcuni analisti, come quelli di Banca Akros, suggeriscano che Stellantis potrebbe trarre maggior vantaggio da un maggiore protezionismo rispetto ai concorrenti tedeschi, poiché ha una minore esposizione alla Cina e quindi non teme le ritorsioni di Pechino, Tavares ha mantenuto una posizione definita sul tema. Vedremo dunque come si evolverà la situazione se se davvero quanto detto dal CEo di Stellantis si rivelerà esatto.