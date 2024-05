Stellantis non vede al momento domanda per i motori 100% ad etanolo in Sud America

Stellantis in Sud America ha fatto un notevole progresso nell’utilizzo del biocarburante, creando un motore turbo chiamato E4, progettato per funzionare esclusivamente con etanolo. Tuttavia, dal 2019, il progetto è stato messo da parte e non ha ancora una data di lancio stabilita, poiché l’azienda ritiene che attualmente non ci sia una domanda significativa da parte dei clienti.

Per il momento Stellantis non lancerà un motore 100% ad Etanolo perchè non c’è domanda

Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis in Sud America, afferma che il progetto del motore non è stato abbandonato. “Abbiamo rilevato interesse da parte di alcuni clienti. Tuttavia, non stiamo ancora vedendo una forte domanda per il puro motore ad etanolo. Ma se dovesse manifestarsi, siamo pronti: la tecnologia è già pronta. Non è necessario un lavoro di sei mesi sull’ingegneria, è già disponibile”, spiega il dirigente.

Cappellano ha spiegato che Stellantis ha condotto studi senza riscontrare una domanda significativa da parte dei privati, interessati a scegliere il carburante più conveniente sia economicamente che in termini di autonomia. Tuttavia, il dirigente prevede una possibile futura richiesta da parte delle aziende, che potrebbero utilizzare questo carburante per raggiungere obiettivi di decarbonizzazione, rappresentando così un potenziale punto di partenza per l’adozione di questo propellente.

Il motore E4 è stato sviluppato sulla base dei motori della serie GSE, dotati di turbocompressore. Progettato per funzionare esclusivamente con etanolo, evita i problemi comuni dei motori flex grazie a una regolazione specifica per l’etanolo. Il motore presenta un rapporto di compressione di 13,5:1, significativamente superiore rispetto ai 10,5:1 dei motori turboflex da 1.0 e 1.3 litri. Questo rapporto di compressione è paragonabile a quello del motore 2.0 turbodiesel, ancora in uso nei modelli Toro, Compass, Commander e Rampage, che ha un rapporto di 16,5:1.

Senza una data di lancio definita, Stellantis non ha ancora fornito dettagli su come intende utilizzare il motore E4 o su quale tipo di elettrificazione potrebbe essere associato. Tuttavia, durante una presentazione nel 2023, l’azienda ha menzionato la possibilità di abbinare il motore a un sistema microibrido o a un ibrido convenzionale.