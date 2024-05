Stellantis: in calo le immatricolazioni in Europa ad aprile

Arrivano brutte notizie per Stellantis. Nel mese di aprile, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha immatricolato 166.534 auto in Europa (UE, EFTA e Regno Unito), registrando un calo dell’1,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2023.

Ad aprile immatricolazioni in calo per il gruppo Stellantis in Europa

La quota di mercato del gruppo Stellantis è del 15,4 per cento rispetto al 17,5 per cento di aprile 2023. Se invece prendiamo in considerazione gli ultimi quattro mesi, le immatricolazioni del gruppo sono state 764.604, registrando una crescita del 2,9 per cento con una quota di mercato del 17,1 per cento, in calo rispetto al 17,7 per cento dello stesso periodo dell’anno scorso. Tra l’altro questo calo avviene in un mese che comunque per il mercato auto nel suo insieme è stato sicuramente molto positivo con una crescita delle vendite del 12 per cento rispetto a quanto avvenuto nello stesso mese dello scorso anno.

Insomma un mese di aprile non particolarmente entusiasmante nel nostro continente per l’azienda nata a gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe e guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares. Si spera naturalmente che già da maggio le cose possano migliorare dal punto di vista delle vendite di vetture nel vecchio continente.