Stellantis introduce FlexCare in Medio Oriente

Stellantis, leader globale nell’innovazione automobilistica, annuncia oggi il lancio del marchio FlexCare, il suo ultimo programma di protezione dei veicoli, studiato appositamente per gli automobilisti del Medio Oriente. FlexCare incarna l’impegno di Stellantis verso la migliore esperienza del cliente, allineandosi perfettamente con la sua strategia Dare Forward 2030 per la massima qualità di prodotti e servizi.

FlexCare vanta uno spettro diversificato di piani di protezione dei veicoli curati, progettati per soddisfare le diverse e distinte esigenze degli automobilisti in tutto il Medio Oriente. Progettati per soddisfare un’ampia gamma di abitudini e preferenze di guida, questi piani offrono di tutto, dalla manutenzione ordinaria all’estensione della garanzia fino a 10 anni, garantendo una copertura completa e la massima tranquillità per ogni proprietario di veicolo e con ogni budget.

“L’introduzione di FlexCare in Medio Oriente sottolinea il nostro costante impegno per la soddisfazione del cliente e riflette la nostra dedizione all’innovazione come delineato nella strategia Dare Forward 2030 di Stellantis”, ha affermato Shahzad Tauqir, Responsabile Aftersales di Stellantis Middle East.

Caratteristiche principali di FlexCare: Assistenza estesa che garantisce tranquillità con estensioni di garanzia per proteggere il proprio veicolo da guasti meccanici, guasti elettrici e altre riparazioni coperte per periodi estesi da 5 a 10 anni o fino a 200.000 chilometri. Assistenza di manutenzione con una varietà di pacchetti di servizi progettati per integrarsi con le proprie abitudini di guida, inclusi piani di assistenza e manutenzione per auto nuove di zecca e pacchetti per veicoli di qualsiasi anno di modello, Essential Care offre servizi essenziali per migliorare l’esperienza di proprietà complessiva, tra cui assistenza stradale, piani di olio e filtri per tutti i tipi di motore e altro ancora.

“Questo programma completo di protezione del veicolo non solo risponde alle diverse esigenze degli automobilisti della regione, ma incarna anche la nostra visione per il futuro dell’eccellenza automobilistica, offrendo piani su misura e affidabilità senza pari. FlexCare consente agli automobilisti di affrontare ogni viaggio con sicurezza, stabilendo un nuovo standard per l’assistenza automobilistica nella regione”.

FlexCare di Stellantis si impegna a fornire soddisfazione ai clienti senza precedenti, affidabilità eccezionale e valore eccezionale, rendendolo la scelta principale per la protezione dei veicoli in Medio Oriente.