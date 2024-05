Stellantis fa progressi nei primi quattro mesi dell’anno su vendite totali e dei veicoli elettrificati in Europa

In un mercato sempre più competitivo, Stellantis rimane salda nel suo impegno per le prestazioni e la soddisfazione del cliente. Nell’UE29, il gruppo automobilistico registra un aumento dei volumi (VP+LCV) del 4,4 per cento su base annua nei primi quattro mesi del 2024, con una quota di mercato del 18,8 per cento, in crescita di 0,5 punti rispetto all’anno fiscale 2023.

Stellantis conferma i risultati positivi da inizio 2024 nella classifica delle vendite totali del mercato europeo

Stellantis ha dominato il mercato francese in tutti i segmenti dall’inizio dell’anno, compresi i veicoli elettrici, con una forte quota di mercato del 39,7 per cento nei veicoli commerciali ad aprile. La Peugeot 208 resta al top delle vendite, seguita dalla 2008, e il marchio Peugeot è leader nei mercati dei veicoli elettrici VP+LCV e VP, e nella top 10 compaiono quattro veicoli Stellantis. In Italia Stellantis registra un incremento di 3,2 per cento delle vendite di PC+LCV rispetto all’anno precedente, consolidando la propria posizione di leadership con una quota di mercato del 33,9 per cento. Cinque modelli Stellantis si sono classificati nella top 10, tra cui la apprezzatissima FIAT Panda che si è classificata al primo posto e la Citroën C3 che ha completato il podio, seguita dalla Lancia Ypsilon.

In Germania, Stellantis ha avuto un buon aprile con una notevole crescita del 17,7 per cento, portando le vendite annuali ai clienti al 21,6 per cento. Le vendite e la quota di mercato sono aumentate ad aprile e da inizio anno. Stellantis, inoltre, continua a contendersi il primo posto in Spagna e, con una crescita delle vendite superiore al 15 per cento nel mese di aprile, conferma una performance cumulata del 20% di quota di mercato. Nel Regno Unito, Stellantis ha ottenuto una crescita dell’8,3 per cento (gennaio-aprile) e una quota di mercato del 14,2 per cento, grazie alla forte performance di Jeep, Peugeot e Vauxhall nei mercati PC+LCV. Una crescita significativa delle vendite si registra anche in Portogallo – dove Stellantis è leader di mercato – e in vari altri paesi europei.

La Business Unit Stellantis Pro One dedicata ai veicoli commerciali ha mantenuto la propria leadership di mercato dall’inizio dell’anno con una quota di mercato di quasi il 30 per cento e un aumento dei volumi dell’11 per cento rispetto all’anno precedente. Questa performance si estende a tutta Europa, con una crescita sostenuta in quasi tutti i paesi e una notevole crescita delle vendite a tre cifre nel mese di aprile in Portogallo (+101 per cento).

Uwe Hochgeschurtz, Direttore delle Operazioni, Wider Europe di Stellantis, ha dichiarato: “I risultati dei nostri primi mesi riflettono la dura concorrenza nel settore, in assenza di incentivi in ​​molti importanti mercati europei. Stiamo guidando la transizione verso l’elettrificazione in molti dei nostri paesi chiave e la nostra offerta di veicoli commerciali rimane senza rivali. Il forte andamento delle vendite, il forte portafoglio ordini e il miglioramento dell’acquisizione degli ordini suggeriscono un impatto positivo anche nel secondo trimestre. Con il lancio di oltre 25 nuovi modelli prodotti in Europa, tutti i marchi messi insieme, anticipiamo nuove dinamiche durante tutto l’anno”.

Nel mercato BEV (VP+LCV), Stellantis mantiene il ritmo del mercato, con una crescita di oltre il 6 per cento su base annua nei primi 10 mercati, raggiungendo una quota di mercato del 14,1 per cento da inizio anno nell’UE29. Stellantis è inoltre leader in vari segmenti BEV, piazzandosi sul podio in diversi importanti mercati europei. In Francia, i volumi dei BEV hanno registrato una crescita a doppia cifra (+64,6 per cento), con una quota di mercato notevole del 37,4 per cento, in crescita di 8,8 punti rispetto all’anno precedente, con Peugeot E-208 e Fiat 500e rispettivamente al primo e al n. 2. Aumenti significativi in ​​termini di volume si osservano anche in Portogallo (+3,9 per cento) e Polonia (+9,2 per cento).