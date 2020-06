LaFerrari sfida una Pagani Huayra Futura in una drag race | Video

LaFerrari può essere considerata la prima auto ibrida di serie sviluppata dalla casa automobilistica modenese che sul mercato ha preso il posto della Ferrari Enzo. Svelata ufficialmente durante il Salone di Ginevra del 2013, abbiamo di fronte uno dei primi modelli di serie del cavallino rampante a disporre del sistema HY-KERS che consente di recuperare energia in frenata e in curva da poter sfruttare successivamente per dare più potenza al motore.

Prima della presentazione ufficiale, i 499 esemplari costruiti de LaFerrari erano già stati venduti. Tuttavia, fu costruito l’esemplare n°500 il cui ricavato venne devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia nel 2016. Il Centro Stile Ferrari, sotto la direzione di Flavio Manzoni, ha cercato di creare delle linee innovative e moderne ma allo stesso tempo adatte per non incidere su aerodinamica, meccanica e termica.

LaFerrari: la supercar ibrida gareggia contro una Pagani Huayra Futura

Sotto il cofano della potente supercar ibrida troviamo il motore F140 V12 ad iniezione diretta, montato in posizione centrale, da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 9000 g/min e 700 nm di coppia massima a 6750 g/min. Il sistema di recupero di energia HY-KERS aggiunge 163 CV, portando quindi la potenza complessiva a 963 CV e oltre 900 nm.

Sia il telaio che la carrozzeria de LaFerrari sono stati realizzati interamente in quattro diversi tipi di fibra di carbonio e kevlar, per un peso complessivo di 1255 kg (senza carburante). Accanto al gruppo propulsore troviamo un cambio F1 a doppia frizione a 7 rapporti e delle sospensioni a triangoli sovrapposti sulla parte frontale e di tipo multilink sul retro.

Visti i numeri, le prestazioni offerte dalla supercar sono senza dubbio di alto livello. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi e da 0 a 300 km/h in 15 secondi mentre la velocità massima raggiunta supera i 350 km/h.

Qui sotto trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal che ci mostra una drag race privata condotta in Svizzera che vede a confronto una LaFerrari contro una Pagani Huayra Futura. Nel filmato sono presenti anche una Lamborghini Aventador SVJ e una Mercedes-AMG C 63 S Coupé.