Stellantis sempre più leader in Italia nel segmento dei veicoli commerciali

Stellantis si conferma sempre di più leader delle vendite nel segmento dei veicoli commerciali in Italia. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares è risultato essere al primo posto sia ad aprile che anche nel primo quadrimestre del 2024. Ad aprile le immatricolazioni di veicoli commerciali dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA sono stati oltre 6.360. Questi hanno portato il totale ad oltre 30 mila da inizio di anno.

Stellantis sempre più leader nella vendita di veicoli commerciali in Italia

Nel corso dei primi quattro mesi, Fiat Professional ha consolidato la sua posizione di leadership nel mercato, registrando oltre 18.250 immatricolazioni, pari al 25,1 per cento di quota. Fiat Ducato si conferma come il veicolo commerciale più venduto in Italia, con oltre 7.500 immatricolazioni. Sempre a proposito di Stellantis si registrano ottimi risultati anche per quanto concerne i marchi Citroën, Peugeot e Opel con una quota di mercato rispettivamente del 5,6 per cento, del 5,1 per cento e del 4 per cento.

Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia ha dichiarato in proposito: “Nel corso del primo quadrimestre, abbiamo consolidato la nostra leadership sul mercato italiano dei veicoli commerciali. Sono ottimista per quanto riguarda il resto dell’anno grazie al rinnovamento dell’intera gamma di furgoni Stellantis disponibile presso la nostra estesa rete di vendita e assistenza. L’introduzione di nuovi prodotti 100 per cento elettrici di seconda generazione e un portafoglio di nuovi servizi connessi ci consentiranno di rimanere sempre all’avanguardia nel fornire le soluzioni migliori per le esigenze dei nostri clienti.”