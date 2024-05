Stellantis produttore leader in Francia ad aprile e nel primo trimestre 2024

Stellantis France mantiene la propria posizione di leader di mercato nei primi quattro mesi del 2024 in termini di vendite, con 4 modelli nella top 10 del mercato PC (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3 ). Ad aprile, la penetrazione è stata del 28,7 per cento nelle autovetture + veicoli commerciali leggeri, del 26,2 per cento nelle autovetture e del 39,7 per cento nei veicoli commerciali leggeri.

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese nel mese di aprile e nel primo trimestre 2024

Con una quota di mercato combinata PC+LCV del 31,5 per cento nei primi quattro mesi dell’anno e una crescita delle immatricolazioni del +6,5 per cento, Stellantis si conferma primo produttore in termini di vendite in Francia, con oltre 6 punti davanti al suo principale concorrente in totale.

“Stellantis conferma ancora una volta ad aprile la sua netta leadership sia nel segmento PC, LCV che nel totale PC+LCV. Per quanto riguarda la nostra ambizione strategica per i veicoli elettrici, Stellantis sta raggiungendo prestazioni eccezionali e superando significativamente tutta la concorrenza. Stellantis ha raggiunto il 42,5 per cento nel mese e il 37,4 per cento nei 4 mesi, più del doppio del secondo produttore”. confida Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.

Peugeot cresce del 4,7 per cento sul mercato PC+LCV in cui la Peugeot 208 occupa ancora il primo posto tra i veicoli più venduti in Francia con una quota di mercato del 5,5 per cento, in aumento di +0,6 punti rispetto al . cumulativo 2023.

Citroën mostra una crescita del +2,7 per cento nei volumi di vendita nel mercato PC+LCV, rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche le vendite di veicoli commerciali leggeri Citroën hanno registrato un aumento significativo del +9,3 per cento, per una quota di mercato del 14,3 per cento.

Jeep ha registrato un notevole aumento dei volumi di vendita di PC pari al +138,5% e nel solo mese di aprile +361,2%, registrando una quota di mercato record dello 0,9%, in crescita di 0,7 punti all’anno rispetto ad aprile 2023.

Fiat vede crescere i volumi PC+LCV del +12,8 per cento, e i volumi PC crescere del +28,4 per cento, spinti ancora dalla crescita sostenuta delle vendite della Fiat 500e (+7,3 per cento) e dall’ottimo avvio della Fiat 600e, che rappresenta Il 15% delle vendite cumulative del marchio nei primi quattro mesi e oltre il 20% delle vendite del marchio nel mese di aprile, Nel mese di marzo Opel ha confermato il trend positivo registrato nel primo trimestre e ha chiuso il quadrimestre con un aumento dei volumi di vendita del +20,4%, oltre 2,5 volte l’incremento del mercato PC+LCV,

Nel segmento dei marchi premium, Alfa Romeo si conferma marchio di riferimento, con volumi di vendita in crescita del +24,1 per cento, trainati in particolare dalle vendite di Tonale, il primo veicolo elettrificato del marchio, in crescita del +21,3 per cento.

Nel quadrimestre del 2024 Stellantis rafforza la propria leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato del 38,8 per cento e volumi di vendita in crescita del +6,8 per cento. Questi risultati sono supportati dal successo dei marchi Peugeot e Citroën, che hanno visto i loro volumi di vendita aumentare rispettivamente del +13,1 per cento e del +9,3 per cento. Peugeot ha visto aumentare la propria quota di mercato rispettivamente di +0,4 punti.

Stellantis è leader anche nel segmento dei derivati ​​fotovoltaici dei segmenti B e C, con rispettivamente il 46,9 per cento (+5,1 punti) e il 45,9 per cento (+7,6 punti) di quota, e Citroën C3 e C4 al vertice rispettivi segmenti. Stellantis è il numero 1 nei segmenti dei veicoli utilitari piccoli e medi, con una quota di mercato rispettivamente del 51,6 per cento e del 41,9 per cento, il numero 2 nel segmento dei veicoli utilitari di grandi dimensioni, con una quota di mercato del 33,3 per cento e infine il numero 1 nel segmento dei camper con una quota di mercato del 55 per cento.

Eccezionale performance in termini di vendite di veicoli elettrici (BEV) nel mese, con una quota record del 42,5 per cento, in crescita di 13,1 punti rispetto al 2019. 2023, e volumi di vendita in crescita del +102,3 per cento. Nel complesso Stellantis rafforza ulteriormente la propria leadership con una quota di mercato del 37,4 per cento in crescita di +8,8 punti e volumi di vendita in crescita del +64,6 per cento. La Peugeot E-208 è la n. 1 nel segmento BEV (VP+LCV) in Francia ad aprile e la Peugeot E-208 e la Fiat 500e rispettivamente n. 1 e n. 2 cumulativamente per il 2024.