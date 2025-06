Antonio Filosa visita la fabbrica di Windsor in occasione del centenario della Chrysler

In occasione del centenario di Chrysler, Antonio Filosa, Chief Operating Officer di Stellantis per le Americhe, ha fatto visita allo stabilimento di assemblaggio di Windsor, affiancato da altri dirigenti di alto livello, per celebrare insieme ai dipendenti questo importante traguardo. È stato un momento di riconoscimento speciale per le maestranze che ogni giorno contribuiscono alla produzione della Chrysler Pacifica, attualmente il minivan più venduto in America. La visita ha sottolineato il legame tra il marchio e le persone che ne sostengono il successo, rendendo omaggio a un secolo di innovazione, passione e impegno.

Durante la sua visita, Filosa ha incontrato dipendenti di lunga data e di diverse generazioni

Durante la sua visita, Filosa ha incontrato dipendenti di lunga data e di diverse generazioni, oltre a pensionati, e ha aiutato Chris Feuell, CEO di Chrysler, a inaugurare un murale commemorativo, creato da un dipendente dello stabilimento di Windsor. I dipendenti hanno celebrato la giornata aggiungendo le proprie impronte digitali e firme al murale per celebrare l’importante occasione.

“Oggi riconosciamo e onoriamo la visione di Walter P. Chrysler che ha portato a un secolo intero di innovazione, eccellenza ingegneristica e design accattivante, il tutto a un prezzo accessibile”, ha dichiarato Filosa al team di Windsor. “Questo non è un traguardo che abbiamo raggiunto da soli: è un merito per ogni lavoratore che ci ha preceduto, per ogni concessionaria, per ogni famiglia che ci ha scelto”.

Negli ultimi 100 anni, Chrysler ha fatto parte integrante del tessuto dell’industria automobilistica. L’azienda ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la potenza industriale del Paese, alimentando la crescita economica, creando migliaia di posti di lavoro ben retribuiti e diventando un simbolo dell’ingegno americano. Dall’introduzione del motore HEMI V-8 e dell’auto sperimentale a turbina, fino a veicoli iconici come la Chrysler 300 e alla creazione del segmento dei minivan moderni 42 anni fa, con oltre 15 milioni di unità vendute, oltre ai sedili Stow ‘n Go, Chrysler è stata simbolo di progresso e di un secolo di innovazione.

“Ognuno di noi può essere orgoglioso di aver contribuito alla storia dell’azienda”, ha affermato Filosa. “Insieme, abbiamo contribuito a un secolo di idee audaci, veicoli iconici e momenti indimenticabili. E non abbiamo ancora finito”, ha concluso Filosa. “Continueremo a portare avanti la visione del nostro fondatore Walter P. Chrysler, quella di essere leader con nuove innovazioni, eccellenza ingegneristica e continui investimenti nel futuro”.

Per celebrare il traguardo dei 100 anni, il marchio Chrysler presenta la Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition , disponibile per l’ordine a partire da questo mese. La 100th Anniversary Edition presenta dettagli in Granite Crystal Semi-Gloss, esclusivi cerchi in grigio lucido ed è disponibile con verniciatura esterna rossa, bianca e blu, con motorizzazione a benzina o ibrida.