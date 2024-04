Carlos Tavares: “Gli e-fuel potrebbero essere una soluzione per 1,3 miliardi di auto in circolazione”

Carlos Tavares è tornato a parlare della transizione del mercato auto verso vetture a zero emissioni. Secondo il numero uno di Stellantis ha detto che l’approccio dell’Unione Europea sulle auto elettriche è stato troppo dogmatico in quanto una soluzione a zero emissioni che però non tutti si possono permettere non rappresenta la giusta soluzione a questo problema. Fino a quando le auto elettriche non avranno prezzi accessibili a tutti solo una piccola parte di persone se le potrà permettere e dunque la situazione relativa alle emissioni nel mondo non cambierà.

Per Carlos Tavares gli e-fuel potrebbero essere la soluzione per le 1,3 miliardi di auto in circolazione nel mondo

Carlos Tavares ha ricordato che attualmente sulle strade di tutto il mondo ci sono oltre 1,3 miliardi di auto con motori a combustione e fino a quando queste auto saranno in circolazione niente cambierà. L’unica soluzione potrebbe essere quella di diffondere gli e-fuel in maniera da permettere a queste auto di non inquinare quanto avviene attualmente.

“Credete che l’Unione Europea prenderà una decisione sul divieto dell’uso dei veicoli a combustione interna (ICE) in Marocco, Angola, Mozambico, Uruguay, Cile e Venezuela? È Bruxelles che prenderà una posizione in merito? Ecco perché ci troviamo di fronte a una grande sfida oggi: come affrontare la questione dei 1,3 miliardi di automobili attualmente in circolazione?” ha detto Carlos Tavares.

Carlos Tavares

Carlos Tavares ha confermato che comunque Stellantis si adeguerà alle decisioni dell’Unione Europea ma che questa non risolverà i problemi. Per il portoghese dunque gli e-fuel potrebbero essere la soluzione ma prima bisognerà risolvere alcuni problemi.

“I carburanti elettrici potrebbero rappresentare una soluzione valida per affrontare il problema dei 1,3 miliardi di veicoli a combustione interna attualmente in circolazione. Tuttavia, affinché questa soluzione sia efficace, è necessario che i carburanti elettrici abbiano emissioni prossime allo zero, se non addirittura a emissioni zero”.

Attualmente, sappiamo che le emissioni di questi carburanti sono ridotte del 70-80%, ma devono essere ancora più basse per essere veramente sostenibili. Inoltre, devono essere accessibili a un prezzo che la maggior parte delle persone possa permettersi, cosa che al momento non è ancora realtà. Noi supportiamo lo sviluppo dei carburanti ecologici e abbiamo già dichiarato pubblicamente che tutti i nostri motori a combustione interna sono compatibili con tali carburanti. Abbiamo anche effettuato test per convalidare la durata dei nostri motori utilizzando gli E-Fuels.”