Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: avrà 1.000 cavalli?

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, così come il resto della gamma del SUV, arriverà sul mercato nel 2026 con la sua seconda generazione. Oggi ci vogliamo soffermare sulla versione top di gamma del SUV. A quanto pare questo modello condividerà lo stesso sistema propulsivo delle nuove Alfa Romeo Giulia e della futura ammiraglia che vedremo nel 2027.

Mille cavalli, trazione integrale e ancora più personalità per la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

In queste due auto questo sistema composto da tre motori elettrici e dotato di trazione integrale dovrebbe offrire oltre 1.000 cavalli di potenza. Al momento non è chiaro se lo stesso accadrà anche con la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Ad ogni modo anche qualora non dovesse arrivare a 1.000 cavalli la potenza di questa versione del SUV del Biscione comunque sarebbe molto vicina a questa soglia e certamente di molto superiore alla Stelvio Quadrifoglio attuale.

La nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio nascerà su piattaforma STLA Large e si ricaricherà in circa 18 minuti dallo 0 all’80 per cento. La vettura quasi sicuramente come anche il resto della sua gamma, verrà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio. Quanto al design i cambiamenti dovrebbero essere di tipo evolutivo e dunque non ci sarà una rivoluzione rispetto al modello attuale. Del resto lo stesso capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos in passato ha detto di non voler cambiare troppo lo stile di questa auto ma semplicemente di darle maggiore personalità per farla durare a lungo nel tempo.

A proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, qui vi mostriamo uno dei render pubblicati sul web negli scorsi mesi ad ipotizzare quello che potrebbe essere il suo aspetto in futuro quando finalmente sarà stato svelato dalla casa automobilistica del Biscione.