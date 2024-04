Stellantis investe 100 milioni di dollari nel settore delle energie rinnovabili in Argentina

Stellantis ha annunciato l’investimento di 100 milioni di dollari in 360Energy Solar S/A, una società argentina di energia rinnovabile con una vasta esperienza nello sviluppo, costruzione e gestione di parchi solari fotovoltaici. Questo investimento rappresenta l’acquisizione del 49,5% del capitale sociale di 360Energy e segna un passo importante verso l’autonomia energetica per il gruppo automobilistico.

Con un investimento di 100 milioni di dollari Stellantis ottiene una partecipazione del 49,5% nella società 360Energy

L’energia elettrica generata attraverso i parchi solari svolge un ruolo importante nella riduzione dell’impronta di carbonio degli stabilimenti industriali Stellantis in Sud America e nel mondo. La riduzione delle emissioni di carbonio lungo tutta la catena produttiva è l’essenza dell’impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, uno dei pilastri globali del piano strategico Dare Forward 2030.

“Il nostro obiettivo di offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile ci sfida a ripensare la nostra intera operatività e infrastruttura”, ha sottolineato Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America. “Un ecosistema di mobilità elettrica sostenibile non è praticabile senza energia pulita. Siamo orgogliosi di promuovere le opportunità di crescita di 360Energy e di far parte dello sviluppo dell’energia solare nella regione e in tutto il mondo”.

“Abbiamo trovato una comunanza di visioni e strategie a medio e lungo termine che ci entusiasma e genera grandi aspettative. Siamo convinti che l’energia solare guiderà la transizione energetica globale. Questo nuovo percorso che stiamo seguendo insieme a Stellantis ci permetterà di accelerare i nostri piani di crescita in Argentina ed espandere le nostre attività in altri paesi dell’America Latina e dell’Europa, consolidandoci come leader nella transizione energetica”, ha affermato Federico Sbarbi, CEO di 360Energy .

La strategia energetica che Stellantis e 360Energy iniziano a delineare prevede lo sviluppo di parchi solari nelle fabbriche automobilistiche basati su tre tecnologie complementari: generazione di energia fotovoltaica, installazione di sistemi di accumulo di energia solare su larga scala e produzione di idrogeno verde.

360Energy ha una vasta esperienza nella ricerca, progettazione, sviluppo, ingegneria, costruzione e gestione di impianti solari fotovoltaici. È stata la prima azienda in Argentina a utilizzare sistemi di stoccaggio dell’energia nei suoi parchi e a promuovere progetti sull’idrogeno verde, con l’obiettivo di contribuire alla mobilità sostenibile e incorporare l’idrogeno nella matrice energetica di Stellantis.

Attualmente, 360Energy gestisce sei impianti solari nelle province argentine di San Juan, Catamarca e La Rioja con una capacità installata di oltre 250 MWp. Ha inoltre progetti in corso in diverse fasi di sviluppo con la capacità di aggiungere altri 500 MWp in Argentina. Uno degli elementi distintivi di 360Energy nel settore delle energie rinnovabili è la capacità di costruire i propri parchi, rendendo più efficienti i costi e garantendo la massima qualità dei propri impianti di generazione.

Come primo passo nella strategia congiunta tra Stellantis e 360Energy, gli stabilimenti di produzione di Ferreyra (Córdoba) ed El Palomar (Buenos Aires) sono già riforniti con energia rinnovabile proveniente dal Complesso Solare di La Rioja. Inoltre, nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di raggiungere, entro il 2030, un mix di vendite di BEV (100% veicoli elettrici) al 100% in Europa, al 50% negli Stati Uniti e al 20% nell’America meridionale.