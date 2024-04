Eurorepar amplia la propria gamma di ricambi per i veicoli di Stellantis

Eurorepar è la gamma multimarca di prodotti automobilistici (ricambi, accessori, pneumatici, oli, materiali di consumo, ecc.) del Gruppo Stellantis. L’azienda ha fatto sapere nelle scorse ore di aver ampliato la propria gamma di ricambi per quanto concerne i paraurti.

Eurorepar offre una nuova gamma di paraurti per i marchi di autovetture e veicoli commerciali Stellantis

I paraurti sono una parte essenziale del telaio di un veicolo e ne migliorano l’aspetto generale mantenendo al sicuro i pedoni. Per questo i paraurti Eurorepar sono progettati con cura e sono stati sottoposti a numerosi test approvati dagli esperti di Stellantis per garantire durata, aspetto estetico e sicurezza ai massimi livelli.

La gamma sviluppata in due fasi comprenderà più di 100 referenze per soddisfare le esigenze del mercato ed equipaggiare autovetture e veicoli commerciali. I paraurti Eurorepar sono facili da montare senza necessità di adattamenti.

La gamma Eurorepar è dedicata ai veicoli d’epoca. Per questa nuova offerta ci siamo concentrati sui veicoli fuori produzione da oltre 5 anni: modelli Stellantis come Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C4, Fiat 500 etc. Altre famiglie della categoria carrozzerie arricchiranno la gamma in futuro.

La gamma di paraurti Eurorepar è una scelta obbligata per gli autisti: è conforme alle specifiche europee e ai requisiti Stellantis per garantire il miglior livello di qualità/prezzo.

Dunque una novità interessante per il brand di Stellantis che si occupa di fornire parti di ricambio alle auto e ai veicoli commercialid el brand che fanno parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.