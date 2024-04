Una Citroën DS3 WRC portata al successo nei rally mondiali va all’asta a Monte Carlo

Mettere in garage un’auto vincente del mondiale rally e sapere di poterla accendere a piacimento è un privilegio che ogni appassionato di motorsport vorrebbe concedersi. Per chi naviga in ottime finanze, un’opportunità coi fiocchi giunge da RM Sotheby’s che, nell’asta di Monte Carlo del 10 maggio, metterà in vendita una Citroën DS3 WRC del 2011. Le stime della vigilia, per il prezioso lotto, spaziano in un ventaglio di cifre da 450 mila a 700 mila euro. Ai comuni mortali non resta che sperare in una vincita alla lotteria per cercare di concorrere all’impresa dell’acquisto.

L’esemplare in catalogo è quello con telaio VF7SA5FR8AW554048. Si ritiene che sia uno dei soli 13 della specie costruiti tra il 2011 e il 2016. Con Sébastien Ogier ottenne quattro vittorie nel WRC 2011, nelle sfide del Portogallo, dell’Acropolis, della Germania e dell’Alsazia. L’anno dopo, nelle mani di Mikko Hirvonen, prese parte a quattro gare del mondiale rally, assicurandosi il secondo posto in Argentina e Nuova Zelanda. Altre sette corse la videro impegnata tra il 2015 e il 2017, con al volante i piloti Stéphane Lefebvre, Khalid Al Qassimi e Quentin Gilbert.

Dotata di un motore a 4 cilindri in linea sovralimentato da 1.6 litri di cilindrata, la Citroën DS3 WRC aveva una bella tempra caratteriale, emersa in modo nitido nei contesti agonistici, dove l’auto del “double chevron” non faticò a mettersi in luce, soprattutto con Loeb che, però, non si sedette mai al volante dell’esemplare ora all’asta. Quest’ultimo, a fine carriera, fu sottoposto a revisione completa da Citroën PH Sport. Il completamento dei lavori avvenne nel 2019.

Da allora, la vettura ha percorso con il nuovo motore soltanto 2.500 chilometri, mentre il cambio e gli alberi di trasmissione hanno macinato appena 622 chilometri. Adesso questa Citroën DS3 WRC si offre alla tentazione dei collezionisti, che si daranno appuntamento a Monte Carlo, il 10 maggio prossimo, per cercare di assicurarsi il prezioso lotto. L’entità della loro contesa farà scaturire il prezzo di acquisto, che potrebbe differire anche molto dalle previsioni della vigilia.

Foto da profilo Twitter RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s