Stellantis Mirafiori chiude fino ad agosto: contratto di solidarietà per 1.200 dipendenti

Non sembra migliorare la situazione presso lo stabilimento Stellantis Mirafiori. Nelle scorse ore infatti è stato annunciato lo stop alla produzione fino al 6 agosto, giorno in cui iniziano le ferie estive. Di conseguenza in arrivo il contratto di solidarietà per 1.200 dipendenti. Lunedì Stellantis dovrebbe offrire a questi 1.200 dipendenti un taglio del 20% sul loro stipendio. Questo dovrebbe essere lo stesso offerto ai dipendenti che lavorano sulla linea di Maserati fino a fine anno. In questo caso coinvolti i lavoratori che operano sulla linea della Fiat 500e la cui domanda sembra arrancare ancora.

Stellantis Mirafiori: stop fino al 6 agosto e contratto di solidarietà per 1.200 lavoratori

Dunque il rischio che lo stabilimento rimanga chiuso fino a fine anno è alto. Infatti questo stop alla produzione è previsto fino al prossimo 6 agosto giorno in cui iniziano le ferie estetive. Quello che poi accadrà in autunno non è ancora chiaro ma continuando così le cose lo stop fino a fine anno sembra una possibilità concreta. Al momento l’unica soluzione trovata dal CEO Carlos Tavares per lo stabilimento Stellantis Mirafiori è un investimento da 100 milioni per una nuova Fiat 500e che costerà di meno e avrà maggiore autonomia.

Al momento però non è chiaro quanto tempo passerà prima dell’arrivo sulla linea di produzione di questa auto. Per i sindacati però ciò non basterà a salvare Stellantis Mirafiori. Necessario l’arrivo di almeno un altro modello o della versione termica della Fiat 500 per riportare la produzione di auto del sito almeno a 200 mila l’anno.

Ovviamente questa situazione di grande incertezza sta favorendo l’uscita incentivata dal lavoro. Molti dipendenti hanno deciso di accettare le proposte di Stellantis che per Mirafiori ha previsto oltre 1.500 esuberi. Continuando così le cose è probabile che i dipendenti intenzionati a lasciare il lavoro prima del tempo possano addirittura essere anche più dei 1.520 esuberi previsti dal gruppo automobilistico.