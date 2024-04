Fiom: “In Italia Stellantis è un disastro, folle dare 36 milioni a Tavares”

La Fiom è tornata a parlare della situazione di Stellantis in Italia definita come disastrosa a causa dei tagli al personale e al forte calo della produzione. Ad esempio notizia delle scorse ore a Mirafiori cassa integrazione per oltre 1.200 dipendenti fino al 4 agosto. Secondo l’organizzazione sindacale allo stato attuale dare a Carlos Tavares 36 milioni di euro tra stipendio, incentivi e bonus per i risultati raggiunti è davvero una follia.

Fiom: in Italia situazione auto disastrosa, follia dare 36 milioni e Tavares

Samuele Lodi, segretario nazionale della Fiom CGIL con delega all’automotive si chiede quali sia la strategia di Stellantis per quanto riguarda l’Italia. Al momento la situazione sembra molto difficile e non si intravedono soluzioni. Sono in molti a pensare che nei prossimi giorni la cassa integrazione possa essere estesa ad altri dipendenti e anche ad altri stabilimenti in Italia oltre a Mirafiori. Secondo Lodi al momento tutto conferma che Stellantis abbia intenzione di disinvestire nel nostro paese.

Secondo il sindacalista ciò lo dimostra il fatto che gli investimenti annunciati per i prossimi anni sono molto più bassi di quelli destinati ad altri paesi come Turchia e Nord Africa. Ma del resto si tratta di un movimento in atto da molto tempo. Basti pensare che dal 2015 ad oggi sono 12 mila i dipendenti in meno per il gruppo automobilistico nel nostro paese.

Carlos Tavares

Nonostante ciò l’esponente della Fiom comunque esclude per il momento che Carlos Tavares e gli altri dirigenti di Stellantis pensino di abbandonare del tutto il nostro paese. Tuttavia le ultime strategie del gruppo per stabilimenti importanti come Melfi, Mirafiori e Cassino rischiano di creare dei vuoti produttivi importanti e di svuotare di conseguenza queste fabbriche. Al momento dunque la strategia di Stellantis in Italia è disastrosa. La speranza è che qualcosa in futuro possa cambiare. Ma la verità è che ora come ora sembra assai difficile pensare che qualcosa di positivo possa realmente avvenire anche se la speranza in questi casi è sempre l’ultima a morire.