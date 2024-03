Stellantis Cassino: trovato l’accordo coi sindacati, ecco quanti dipendenti vanno via

Dopo giorni di trattative serrate è arrivata la fumata bianca, la direzione di Stellantis Cassino ha trovato l’accordo con i sindacati sul numero di dipendenti in esubero che andranno via per mezzo dell’uscita anticipata dal lavoro mediante indennizzo. Saranno esattamente 250 i dipendenti della fabbrica a lasciare il lavoro prima del previsto.

Nei giorni scorsi aveva fatto molto scalpore la notizia che Stellantis Cassino voleva alleggerire il numero di suoi dipendenti arrivando ad offrire fino ad 80 mila euro agli over 55 disposti a lasciare il lavoro prima del previsto. Inizialmente si parlava di 570 dipendenti ma ai sindacati era sembrato un numero troppo alto. Alla fine si è trovato un accordo sul numero di 250 che soddisfa i sindacati che hanno parlato di numeri più giusti rispetto a quelli iniziali considerato che negli ultimi due anni già c’era stato un calo di circa 2 mila unità nella fabbrica di stellantis sita a Piedimonte San Germano.

A Cassino, i sindacati non si aspettavano un numero così elevato di esuberi, specialmente dopo aver già sperimentato un pesante esodo incentivato e quindi primi numeri che prevedevano 860 esuberi e 570 incentivi all’esodo non erano stati apprezzati. Ricordiamo che lo stabilimento Stellantis Cassino nei prossimi anni accoglierà auto prodotte su piattaforma STLA Large. La prima ad arrivare è la Maserati Grecale Folgore seguita nel 2025 dalla nuova Alfa Romeo Stelvio e poi entro la fine del 2026 anche dalla nuova Alfa Romeo Giulia.

Si parla inoltre di un quarto modello che secondo alcuni potrebbe essere l’erede di Maserati Levante ma per il momento si attendono conferne ufficiali trattandosi solo di voci. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni a proposito di questo importante sito produttivo di Stellantis.